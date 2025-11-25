FİNANS

En düşük emekli maaşında 3 ihtimalli senaryo: 20 bin TL olur mu?

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca emekli emekli maaş zammına kilitlenmişken gözler açıklanacak son iki enflasyon verisine çevrildi. Yıl sonu enflasyonu belli olduğunda enflasyon farkına göre zam alacak emekliler hesap yapmaya devam ederken en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı da merak ediliyor. En düşük emekli maaşı zammı için 3 ihtimalli senaryo belli oldu. Peki, en düşük emekli maaşı 20 bin TL olacak mı? İşte detaylar...

Hande Dağ

Yeni yılda emekli maaşları ne kadar olacak? Milyonlarca emekli bu soruya yanıt ararken maaş hesapları da çoktan başladı. Emekli maaş zammı için gözler açıklanacak son iki enflasyon verisine çevrildi. Diğer yandan da en düşük emekli maaşı rakamının ne kadar olacağı merak ediliyor. Yıl sonu enflasyonu için Merkez Bankası'nın tahminleri doğrultusunda yüzde 31, yüzde 32 ve yüzde 33 ihtimalleri üzerine konuşuluyor. Peki, bu çerçevede yeni emekli maaşları ne kadar olur? İşte detaylar...

25 Kasım 2025
25 Kasım 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

En düşük emekli maaşında 3 ihtimalli senaryo: 20 bin TL olur mu? 1

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

A Para yayınında konuşan ekonomi gazetecisi Faruk Erdem şu ifadeleri kullandı:

"Taban maaştan kastımız şu; bir süredir bir uygulama var emekli maaşları ile ilgili, en düşük emekli maaşı belirleniyor ve bunun altında da emekli maaşı ödenmiyor. Yani sizin hesaplanan emekli maaşınız kaç lira olursa olsun bu rakama tamamlanıyor. Bu özellikle pandemi döneminde çok da faydalı olmuştu. Düşük emekli maaşı alan emekliler ki bu sayıları 4 milyona yakın. Onlar için bir hazine desteği, bir seyyanen destek olarak uygulandı. Daha sonra da bu uygulama devam etti. Hala da devam ediyor. Her zam döneminde diyelim yani Ocak ve Temmuz'da bu rakam yeniden belirleniyor. Kimi zaman bu rakamı direkt rakam olarak belirledi hükümet, kimi zaman da emeklilere yapılan artış oranını da arttırarak belirledi. Son birkaç artıştır emeklilere yapılan artış oranında arttırılıyor bu rakam. Son olarak da işte geçtiğimiz Temmuz ayında arttırıldı ve 16 bin 881 TL olarak uygulanıyor. Sizin maaşınız kaç lira olursa olsun hani bunun altında kalan maaşlar için söylüyorum size 16 bin 881 lira ödeniyor.

En düşük emekli maaşında 3 ihtimalli senaryo: 20 bin TL olur mu? 2

"3 İHTİMAL VAR"

Şimdi bu ne olur yeni dönemde diye bakarsak üç ihtimalimiz vardı. Nereden çıkarttık bu üç ihtimali de? İşte Merkez Bankası'nın yaptığı açıklama. Yüzde 31 ile 33 arasında bir aralık bırakmıştı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmininde. Dolayısıyla yüzde 31 olursa, yüzde 32 olursa ve yüzde 33 olursa diye biz üç ihtimalli bir hesaplama da yaptık bu taban maaşla ilgili.

En düşük emekli maaşında 3 ihtimalli senaryo: 20 bin TL olur mu? 3

"20 BİN TL'YE YAKLAŞMIŞ OLACAK"

Yıl sonunda enflasyon yüzde 31 olursa taban maaş 18 bin 954 TL'ye çıkıyor. Burada işte yüzde 12 civarında bir artış yapılıyor. Enflasyon yüzde 32 olursa 19 bin 100 TL'ye çıkıyor. Burada da yine yüzde 13'e yakın bir artış yapılıyor ve 19 bin 100 TL oluyor. Yüzde 33 olursa 19 bin 243 TL'ye çıkıyor. Burada da hani yüzde 33 arttırılmıyor. 6 aylık enflasyon kadar arttırıldığı için yıl sonunda enflasyon yüzde 33 olursa işte 6 aylık enflasyon da 13.99 çıkıyor. Dolayısıyla o kadar arttırdığınız zaman 19 bin 243 TL'ye çıkmış oluyor.

En düşük emekli maaşında 3 ihtimalli senaryo: 20 bin TL olur mu? 4

Yani aslında baktığımız zaman ki benim beklentim de bu civarda; yıl sonunda en düşük emekli maaşı 20 bin TL'ye yaklaşmış olacak. Dolayısıyla bunun altında kalan bütün maaşlar bu rakama tamamlanacak"

Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı emekli emekli zammı en düşük emekli maaşı
