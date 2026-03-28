Enerji piyasalarında sular durulmuyor: Brent petrol fırladı

ABD ile İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırıların üzerinden tam 1 ay geçti. Küresel enerji piyasalarında fiyat oynaması dikkat çekici boyutlara ulaştı. Petrol, doğal gaz ve kömür fiyatlarında sert yükselişler ve dalgalanmalar yaşandı.

113 DOLAR SEVİYELERİNE ULAŞTI!

Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 5'in üstünde artışla 113,62 dolar seviyelerine ulaştı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 101,02 dolardan alıcı buldu. Brent petrolde teknik olarak 114,68 doların direnç, 111,03 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün kabine toplantısında yaptığı konuşmada, savaşın başlamasından bu yana hisse senedi ve petrol piyasalarında yaşanan hareketlerin, "tahmin ettiği kadar ağır olmadığını" savunmuştu.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, enerji fiyatlarını düşürmek için çok fazla "yalan haber" yayıldığını ve piyasanın artık buna duyarsız hale geldiğini öne sürerek, gerçek fiyatların er ya da geç ortaya çıkacağını belirtti.

'ARTAN PETROL FİYATI TÜKETİCİ GÜVENİNİ ETKİLEDİ'

Analistler, Orta Doğu'daki gerilimlerin nihai olarak sonlanacağına yönelik beklentilerin ötelendiğine işaret ederek, bunun da piyasalara baskı yaptığını söyledi. Petrol fiyatlarının yüksek seyrini koruması dolayısıyla enflasyon risklerinin artabileceğini belirten analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl genelinde şahin duruşunu korumasının beklendiğini ifade etti.

Enflasyon endişeleri tahvil piyasalarında da satış baskısının sürmesine neden oldu. ABD'nin 10 yıllık tahvil faiz oranı gün içinde yüzde 4,48'i aşarken, daha sonra yüzde 4,43 seviyesinde dengelendi.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, artan petrol fiyatlarının tüketici güvenini etkilediğine işaret ederek, yüksek benzin fiyatlarının diğer alanlardaki harcamaları da kısıtlayabileceğini kaydetti.

Petrol fiyatlarındaki ani artıştan önce dahi enflasyonla mücadelede kaydedilen ilerlemenin durma riskiyle karşı karşıya olduğunun altını çizen Barkin, enflasyon ve enflasyon beklentilerine dair verileri dikkatle izleyeceğini bildirdi.

NEW YORK BORSASI DÜŞÜŞLE KAPANDI

NEW New York borsası, Orta Doğu'daki yüksek tansiyonun bir süre daha devam edeceği endişeleriyle haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 800 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 1,73 azalarak 45.166,64 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,67 azalışla 6.368,85 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,15 düşüşle 20.948,36 puana geriledi.

Yatırımcılar, Orta Doğu'daki gerilime dair haber akışını değerlendirmeye devam ederken pay piyasalarında haftanın son işlem gününde negatif seyir izlendi.