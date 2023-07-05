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Enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından netlik kazandı! Alkol ve sigarada ÖTV zammı ne kadar?

05.07.2023 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca kişinin merakla beklediği ve pek çok kalemde yeni ücretleri etkileyecek enflasyon verileri belli oldu. Enflasyon, haziranda yıllık bazda yüzde 38,21'e gerilerken, bu rakam son 18 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Enflasyon verileri sonrası alkol ve sigaraya gelecek ÖTV zammı da belli oldu. Buna göre, alkollü içki ve sigarada ÖTV tutarı yüzde 14,81 artacak.

Haziran ayı enflasyon verisi TÜİK tarafından açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Haziran ayında yıllık yüzde 38,21, aylık yüzde 3,92 oldu. Enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından alkollü içecekler ve sigarada Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarında artış yapılacak.

ALKOL VE SİGARADA ÖTV ZAMMI NE KADAR?

Alkollü içki ve sigarada ÖTV artış oranı Yurt İçi ÜFE'ye göre belirleniyor. Yılın ilk 6 ayında Yurt İçi ÜFE yüzde 14,82 oranında oldu. Gerçekleşen bu rakama göre; alkollü içki ve sigarada ÖTV zammı da yüzde 14,81 olarak belirlendi. Gelir idaresi Başkanlığı yeni ÖTV tutarlarını yayımladı. Artışın ardından biranın asgari maktu vergi tutarı da 6,18 TL'ye çıkacak.

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