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Engelli maaşı ne kadar oldu, kaç TL? 2023 zamlı engelli maaşı ücreti!

05.01.2023 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Engelli maaşının ne kadar olduğu Salı günü TÜİK tarafından yayımlanan Aralık ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte belli oldu. Bilindiği üzere bu ödemelerden herhangi bir geliri olmayan ve nafaka almayan vatandaşlar yararlanabiliyor. Birçok kişi internette konuya dair araştırma yapıyor. Peki, engelli maaşı ne kadar oldu, kaç TL? İşte 2023 zamlı engelli maaşı ücreti ile ilgili detaylar...

Engelli maaşı ne kadar oldu, kaç TL? 2023 zamlı engelli maaşı ücreti!

Engelli maaşı ücreti, 5 Ocak 2023 Perşembe gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Asgari ücretin ardından emekli-memur oranlarının açıklanması ile birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Bilinmdiği üzere emekli ve memur maaşlarına yüzde 30 zam yapıldı. Öte yandan yüzde 40 ila 69 ve yüzde 70 üstü olarak iki farklı kategoride ödenen engelli aylıkları da belli oldu. İşte 2023 zamlı engelli maaşı ücreti ile ilgili merak edilenler...

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2023 ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Engelli maaşları birçok vatandaşımızın hayatını idame ettirebilmesi için yapılan bir ödemedir. 2023 yılının gelmesiyle engelli maaşlarına yapılacak olan zam oranı merak edilmeye başlanmıştı. Bugün enflasyon oranlarının açıklanmasıyla engelli maaşlarında da artış oldu.

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2022 yılı ilk 6 ayı için yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanlar için engelli aylığı 865 lira, yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için ise engelli aylığı 1298 lira, engelli yakını aylığı da 865 lira olarak belirlenmişti. Engel oranı % 40-69 arası olanların aylığı 1.428.85 TL, oranı % 70 ve üzeri olanlar için ise 1.840.04 ile 2.143.28 TL arasında oldu. Alınan maaş tutarı kiinin engel oranına göre artış göstermektedir.

MAAŞLAR NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Engelli maaşları doğum tarihinin son rakamına göre her ayın ilk günüyle 9'u arasında yatırılmaktadır. Engelli maaşı ödeme tarihleri şu şekildedir;

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Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her ayın 5. günü

Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her ayın 6. günü

Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her ayın 7. günü

Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her ayın 8. günü

Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her ayın 9. günü maaşları hesaplarına yatmaktadır.

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ENGELLİ MAAŞINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Engelli maaşı almak isteyen vatandaşlar bulundukları ilin Vakıflar Bölge Müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir. Engelli maaşı talebinde bulunan kişiler başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra engelli ise özrünü belirten sağlık kurulu raporunu ekleyip, ikamet ettiği ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla göndererek başvuru yapabilirler.

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KİMLER ENGELLİ MAAŞI ALABİLİR?

Engelli aylığı hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olduğu ya da aynı tutardan fazla gelir sağlamasının mümkün olmadığı durumlarda bağlanır.

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