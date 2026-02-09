FİNANS

Erken emeklilik geliyor! Emeklilerle ilgili yeni düzenleme: SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi farkı kalkıyor

Emeklilerle ilgili yeni düzenleme yolda. Birçok noktada değişiklik yapılacak düzenlemeyle birlikte emekli maaşında sadece brüt maaş değil prim ödenen gün sayısı da etkili olacak. Emekli maaşında SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi farkını ortadan kaldıracak düzenlemeyle birlikte Bağ-Kurluların prim gün sayısı düşürülüyor. Böylece Bağ-Kur'lular daha erken emekli olabilecek. İşte yeni emekli düzenlenmesinin ayrıntıları...

Recep Demircan

Hükümet emeklilerle ilgili yeni bir düzenleme yapıyor. Birçok noktada yapılacak düzenleme yavaş yavaş netleşmeye başladı. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranı 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. Memur emeklileri ise toplu sözleşme ve enflasyon farkından yararlanıyor. Şimdi emekli maaşları arasındaki bu makasın kapanması için yeni bir model üzerinde çalışılıyor.

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 12 küsur alırken, memur emeklileri 18'in üzerinde bir artış aldı. Bu aradaki zam farkını oradan kaldıracak ortam bir zam oranı belirlenebilir ya da bütün emekliler toplu sözleşmeye girebilir. Her yıl güncelleme katsayısı değiştiği için güncelleme katsayısının da mutlaka sabit hale getirilmesi lazım" dedi.

EMEKLİ MAAŞINDA PRİM GÜN SAYISI DA ETKİLİ OLACAK

Yeni sistemle maaş farklarının azaltılması hedefleniyor. Şu an emekli maaşını belirleyen unsur prime dayalı kazanç yani brüt maaş. Bu düzenlemeyle sadece kazanç etkili olmayacak prim gün sayısı da maaşınızı etkileyecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA KADEMELİ ARTIŞ

ATV'de yer alan habere göre en düşük emekli maaşı uygulamasının değişmesi de gündemde. Masada kademeli seyyanen artış formülü var.

5 YIL ERKEN EMEKLİLİK

Mevcut sistemde SSK güvencesinde olanlar 7 bin 200, Bağ-Kur'lular 9 bin gün prim sayısını doldurarak emekli oluyor. Bu düzenlemeyle birlikte artık Bağ-Kurlular da 7 bin 200 gün sayısıyla emekli olabilecek. Böylece emekli olma süresi 5 yıl kısalacak.

09 Şubat 2026
09 Şubat 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Anahtar Kelimeler:
