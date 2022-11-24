Erken rezervasyon nedir? Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler için erken rezervasyon hakkında bilinmesi gerekenler neler?

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de her yıl genellikle kasım içerisinde başlayan erken rezervasyon fırsatlarını takip ederek, tatilinizi çok daha avantajlı koşullarla satın alabilirsiniz. Nasıl mı? Erken rezervasyon hakkında bilmeniz gerekenleri bu yazıda topladık!

ERKEN REZERVASYON NEDİR?

Erken rezervasyon kampanyası, nisan-ekim ayları arasında planladığınız bir tatil varsa, onu aylar öncesinden satın alarak çok daha ekonomik bir tatil yapmanızı sağlayan bir sistemdir.

Daha net ifade etmek gerekirse 2023’te tatil yapmayı planladığınız bir tesis için haziran, temmuz, ağustos gibi aylarda rezervasyon yaptığınızda, çok daha yüksek fiyatlar ödeme ihtimali ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Aynı tesis için erken rezervasyon kampanyalarının başladığı dönemde yerinizi ayırttığınızda, tatilinizi indirimli fiyatlar ve avantajlı ödeme seçenekleri ile planlama imkanı bulabilirsiniz.

ERKEN REZERVASYON KAMPANYALARI NE ZAMAN BAŞLAR?

Aylık dönemler halinde gerçekleşen erken rezervasyon kampanyalarında ilk dönem genellikle kasım-aralık aylarında başlar. İndirim oranlarının her ay güncellenmesi ile kampanyanın bir sonraki dönemine geçiş yapılır.

ERKEN REZERVASYON DÖNEMİ NE ZAMAN BİTER?

Aylık periyotlar halinde devam eden kampanya, yaz sezonunun başlangıcında sona erer.

2023 TATİLİMİ EN AVANTAJLI ŞEKİLDE PLANLAMAK İÇİN ERKEN REZERVASYONU NE ZAMAN YAPMALIYIM?

Erken rezervasyon kampanyalarında, en yüksek indirim oranlarının sunulduğu ilk dönem, tatil rezervasyonu yapmak için en uygun tarih olarak kabul edilir. “Tatilimi en avantajlı şekilde planlamak için erken rezervasyonu ne zaman yapmalıyım?” sorusunun cevabı da buna bağlı olarak genellikle ilk dönem olarak verilebilir. İlerleyen dönemlerde otellerde sunulan fiyatlar değişiklik gösterebilir ve indirim oranları da kademeli olarak azalabilir.

ERKEN REZERVASYON OTELLERİ NASIL DAHA EKONOMİK OLUYOR?

Türkiye’de; Kemer, Alanya, Bodrum ve Çeşme gibi yazın en popüler adreslerinde tatil hayali kurduğunuz birbirinden güzel oteller ve tatil köyleri, erken rezervasyon fırsatları ile çok daha avantajlı fiyatlar sunabiliyorlar. En lüks otellerin bile yüksek oranda indirimler sunduğu erken rezervasyon döneminde, henüz doluluk oranına ulaşmamış olan otellerde, uygun fiyatlarla rezervasyon yapılabiliyor. Erken rezervasyonun ilk döneminde, sezona göre daha ekonomik olan başlangıç fiyatları ile rezervasyon imkanı sunan oteller, gerçekleşen satışlarla doluluk oranları arttıkça indirim oranlarını azaltabiliyorlar.

ERKEN REZERVASYON YAPTIRMANIN AVANTAJLARI NELERDİR?

-Hem bütçenizi hem de zamanınızı ekonomik şekilde planlarsınız.

-Erken rezervasyon otellerinde yerinizi ayırtınca, yaz sezonu geldiğinde yükselen fiyatlardan etkilenmezsiniz.

-Erken rezervasyon ile tatil satın aldığınızda, son dakika tatil planlarında sıkça karşılaşılan konaklama ve ulaşımda yer bulamama sıkıntısını yaşamazsınız.

-Erken rezervasyon ile tatil planladığınızda, sezonda ödeyeceğiniz ücretin aynısını ödeyerek daha iyi bir otelde konaklama fırsatı bulabilirsiniz.

-Birbirinden farklı seçenekler sunan erken rezervasyon otelleri arasından tercih yaparak dilediğiniz konsepte uygun tatil yapabilirsiniz.





ERKEN REZERVASYON YAPTIRMADAN ÖNCE NELERE DİKKAT ETMEM GEREKİYOR?

2023 erken rezervasyon fırsatları ile tatil planı yapacaksanız, beklentinize uygun bir seçim yapmak için öncesinde kendinize soracağınız birkaç soru üzerinden cevaplarınızı netleştirmeniz gerekiyor. Örneğin nasıl bir tatil yapmak istiyorsunuz? Tatil için size en uygun ay hangisi? Konaklayacağınız otelde hangi hizmetlerin olmasını istiyorsunuz? Tatilde önceliğiniz deniz mi, yeme-içme imkanları mı yoksa eğlence mi? Örneğin aile boyu bir tatil planınız varsa, çocuklara özel hizmetlerin sunulduğu çocuk dostu erken rezervasyon otellerine yönelebilirsiniz. Eğer yazın balayı tatili planı olan bir çiftseniz, tarihleriniz netleştiğinde, otel seçiminizi balayı konseptinde çiftlere özel hizmet sunan otellerden yana kullanabilirsiniz. Erken rezervasyon sürecinde bu konsepte uygun bir otel seçerseniz, riske girmeden keyifle tatil hayalinizi gerçeğe dönüştürebilirsiniz.

ERKEN REZERVASYONU İSTEDİĞİM ZAMAN İPTAL EDEBİLİYOR MUYUM?

Erken rezervasyonun sunduğu indirimli fiyatlardan yararlanmak için tatil planladığınız süreden aylar öncesinde yerinizi ayırtmanız gerekiyor. Bu da haliyle akıllara “Planım iptal olursa ne yapacağım?” sorusunu getiriyor. Tatiliniz için bir iptal durumu söz konusu olduğunda nasıl bir süreçle karşılaşacağınızı bilemiyorsanız, size koşulsuz iptal seçeneği sunan firmaları tercih edebilirsiniz. Bu sayede rezervasyon aşamasında uygun fiyatlarla rezervasyonunuza ekletebileceğiniz iptal ve iade paketi ile tatilin başlamasına kısa bir süre kalsa bile koşulsuz iptal hakkına sahip olabiliyor ve paranızı iade alabiliyorsunuz. Böylece cazip indirimlerle ekonomik tatil fırsatını kaçırmadan aylar sonrası için gönül rahatlığı ile plan yapabilirsiniz.

ERKEN REZERVASYON YAPARKEN HANGİ FİRMAYI TERCİH ETMELİSİNİZ?

Erken rezervasyon indirimleri ile bütçenize uygun şekilde hayalinizdeki tatili yaşamak istiyorsanız, riske girmeden gönlünüze göre bir tatil geçirmek için rezervasyonunuzu güvenilir bir turizm firması üzerinden yapmanız önem taşıyor. Tatil planı için tercih ettiğiniz firmanın erken rezervasyon konusunda deneyimli olmasına ve ihtiyaç duyduğunuz her an seyahat danışmanlarına kolayca ulaşabilme imkanı sunmasına öncelik verebilirsiniz. Sadece tatilinizi planlarken değil rezervasyonunuzu yaptıktan sonraki süreçte, tatil sırasında ve sonrasında da yanınızda olacağını bildiğiniz bir firma ile içiniz rahat bir şekilde tatilinizi planlayabilirsiniz. Tatilinizi iptal etmeniz gerektiğinde de tercih ettiğiniz firmanın işleminizi sorunsuzca gerçekleştirebilmesi de önem taşıyor.

30 yılı aşkın süredir binlerce otel seçeneği ve birbirinden cazip fırsatlarla size hayalinizdeki tatili yaşama imkanı sunan ETS, erken rezervasyon konusunda güvenebileceğiniz profesyonel bir adres… ETS’nin erken rezervasyon fırsatlarında; %50’ye varan indirimler, 4 ay ödeme erteleme veya tatilin %25’ini şimdi, kalanını tatilden hemen önce ödeme esnekliği gibi avantajlar da sizi bekliyor. Üstelik ETS’de kredi kartına 12 aya varan taksit imkanı ve tatilinize 72 saat kalaya kadar koşulsuz iptal hakkı tanıyan iptal ve iade paketi de mevcut. 2023 yazı için tatilinizi ETS güvencesi ve avantajlı ödeme seçenekleri ile planlamak için geç kalmayın!

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