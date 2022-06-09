Esnaf isyan etti: Gelen zamlara yetişemiyoruz

Şeker fiyatları geçtiğimiz yıldan bu yana yüzde 400 arttı. Marketlerde kilosu 6.5 liradan satılan şekerin fiyatı bir yılın sonunda 24 liraya ulaştı. Elektrikten çaya, şekerden züccaciyeye üst üste gelen zamlar kahveci esnafını isyan ettirdi. Maliyetlerinin bi yılda 3-4 kat artmasına rağmen bunların satışlara yansımaması esnafı zor durumda bıraktı.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, CHP’nin 51 ilde yaptığı ziyaretler kapsamında gittiği Çanakkale’de, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan ile birlikte Küçük Sanayi Sitesi’nde esnafın sorunlarını dinledi. Kahveci esnafı, “Zamlara yetişemiyoruz artık. Üç yıldır esnaflık yapıyorum ama fiyatların bir yılda iki defa değiştiğimi ilk defa bu sene görüyorum. Normalde bir yılbaşında tarife olur bütün yıl onunla giderdi. Şimdi altı ayda bir hatta iki defa değişiyor. Geçen yıl nisanda çay 36 liraydı, bu sene 150 lira. Geçen yıl 4 kiloluk şeker 46-47 liraydı, bu yıl 150 lira” dedi.



