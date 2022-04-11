Eşsiz bir tatilin anahtarını Bodrum’da bulabilirsiniz!

Ege’nin kıyılarında, tatilinizde fark yaratacak yemyeşil bir ormanın içinde olma fikri size de cazip geliyor mu? Berrak denizin yemyeşil alanlarla buluştuğu yerlerde doğanın tadını çıkarırken aynı zamanda konaklamanızda konfor da eksik olmasın. Konaklayacağınız otelin sunacağı havuz, SPA, restoran, eğlence alanları ve daha birçok aktivite keyifli bir tatil yapmanıza imkan sağlayabilir. Bodrum’un en gözde yerlerinden birinde misafirlerini ağırlayan Bodrum Park Resort, konumunun sağladığı özel ayrıcalıklarla sizi muhteşem bir tatile davet ediyor.

BODRUM'UN HEYECANINI VE ÇOŞKUSUNU GÜMBET'TE YAŞAYIN!

Bodrum’da en çok tercih edilen tatil bölgelerinden biri olan Gümbet, yazın tadını doyasıya çıkarmak isteyen misafirlerini ağırlıyor. Tatilde Bodrum’un; turistlik noktalarına, eğlence mekanlarına ve muhteşem koylarına yakın olmayı tercih ederseniz, rotanızı Gümbet’e çevirebilirsiniz. Yaz tatilinde bu olanakları en iyi şekilde değerlendirme fırsatı sunan Bodrum Beach Resort’un sunduğu hizmetlerle keyifli bir konaklama geçirebilirsiniz.

MASMAVİ SULAR TATİLİNİZE EŞLİK ETSİN

Bodrum’un tercih edilmesindeki en önemli sebeplerden biri de berrak ve sığ denizi desek çok da abartmış olmayız. Bodrum; deniz, kum ve güneş üçlüsü ile bolca vakit geçirmek isteyenler için vazgeçilmez tatil adreslerinin başında geliyor. Denize sıfır konumu ve özel plaj imkânı ile Latanya Park Resort, Yalıçiftlik’te unutulmaz bir tatille buluşmanıza olanak sağlıyor. Deniz manzaralı odaları, havuzu, restoranı ve “Her Şey Dahil” konseptiyle keyifli bir konaklama deneyimi için hemen yerinizi ayırtın.

BOL SEÇENEKLİ VE HUZUR DOLU TATİLE NE DERSİNİZ?

Tatile dair hayal ettiğiniz her detayı bulabileceğiniz Bodrum’da; masmavi denizi süsleyen eşsiz plajlara ve yılın yorgunluğunu geride bırakmanızı sağlayacak SPA seçeneklerine kadar birçok ayrıcalığı bulabilirsiniz. Keyifli bir atmosfer sunan havuzu, lezzetli seçeneklerle dolu bir restoranı, çocuk kulübü, özel plajı ve çok daha fazlasıyla dopdolu bir tatil alternatifi sunan Petunya Beach Resort, sizi her anı dolu dolu geçecek bir tatil serüvenine davet ediyor. Hemen planınızı yapıp, erken rezervasyon fırsatları ile yerinizi ayırtabilirsiniz.

SAKİN BİR ATMOSFERİ DÜŞLEYENLERE...

Bodrum’un en sakin yerlerinden Ortakent’te, doğanın sunduğu huzuru doyasıya hissedebilirsiniz. Eşsiz bir koyun kıyısında, tatilinizi konforla ve eğlenceli aktivitelerle buluşturmak kulağa hoş geliyor öyle değil mi? Misafirlerini Ortakent’te bu anlayışa göre ağırlayan Club Sardinia; havuz, bar, çocuk kulübü, hamam ve soft animasyon hizmetleriyle harika bir Bodrum tatili deneyimlemeniz için sizi bekliyor.

Yeşil ve mavinin mükemmel birlikteliğine tanık olacağınız muhteşem bir Bodrum tatili için ETS ile Zeniya Otelleri’nde yerinizi ayırtabilirsiniz.



