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Et ve süte zam geliyor! 1,5 ay içinde kapıyı çalacak: En ucuzu…

12.09.2022 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maliyetler, kurdaki artış ve enflasyon nedeniyle temel gıda ürünlerinden et ve sütte yeni zamların kapısı aralandı. TÜSEDAD Başkanı Sencer Solakoğlu 1,5 ay içinde et ve süt ürünlerine en az yüzde 30-35 zam gelmesini beklediklerini ifade etti. “Son bir ayda yem maliyeti yüzde 10 arttı. Bir kilo yemin fiyatı 7,60 liraya dayandı” diyen Solakoğlu, “Yüzde 30-35 zam 1,5 ay içinde kapıyı çalacak” dedi.

Et ve süte zam geliyor! 1,5 ay içinde kapıyı çalacak: En ucuzu…

Günlük harcamalarda en yüksek maliyetleri süt ve süt ürünleri grubu 79 liralık harcama gereksinimi ile oluşturuyor. Harcamalarda süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 34,6 ile en yüksek paya sahip. Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Genel Başkanı Sencer Solakoğlu, et ve sütte çok yoğun zamlar yaşanacağını vurgulayarak “Üreticinin fiyatını düşük tutarak enflasyonu düşüreceklerine inanıyorlar bu çok yanlış. Maliyetler her geçen gün artıyor. Ekim-kasım ayında hem ete hem süte en az yüzde 30-35 zam gelecek. Fiyatlar çok daha fahiş yerlere gidebilir” dedi.

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SADECE YEM MALİYETİ BİR AYDA YÜZDE 10 ARTTI

Cumhuriyet’te yer alan haberde Solakoğlu, “Son bir ayda yem maliyeti yüzde 10 arttı. Bir kilo yemin fiyatı 7,60 liraya dayandı. Üreticinin tek maliyeti yem değil. Mazota da zam geldi ve gelmeye devam ediyor. Elektriğe de, işçiye de, nakliyeye de, ilaca da her şey zamlanıyor. Şu anda mevcutta kemikli etin kilosu 90 lira, bunun en az 120 liraya çıkması lazım ki kafa kafaya gitsin. İthalatı yapan insanlar da fiyatların artacağını öngördükleri için bu hayvanları satın alıyorlar. Yüzde 30-35 zam 1,5 ay içinde kapıyı çalacak” diyerek yeni zamların geleceğini duyurdu.

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150 BİN BÜYÜKBAŞ HAYVAN İTHALATINA İZİN VERİLMİŞTİ

TÜİK verilerine göre büyükbaş hayvan sayısı her geçen yıl azalırken, hazirandaki son veri hayvan sayısının 17 milyon 693 bine düştüğünü ortaya koydu. Artan yem maliyetleri nedeniyle üretici, damızlık ve sütlük hayvanlarını kesime göndermeye başladı. Bu gelişmelerin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı, et ﬁyatlarını dengelemek amacıyla 150 bin erkek besilik sığır ithalatı ve erkek kasaplık toklu (koyun) ihracatına izin vermişti.


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Anahtar Kelimeler:
süt kırmızı et
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