FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Ev sahipleri dikkat! Maliye kapıyı çalmadan kontrol ettirin: 20 Şubat'ta bitiyor

Ev sahiplerinin fazla dikkatini çekmeyen ancak son yıllarda konut rayiç değerlerindeki artış nedeniyle önemli hal gelen değerli konut vergisi için beyannamesi süresi 20 Şubat'ta bitiyor.

Ev sahipleri dikkat! Maliye kapıyı çalmadan kontrol ettirin: 20 Şubat'ta bitiyor
Cansu Çamcı

Uzun yıllardır yürürlükte olan değerli konut vergisi, emlak rayiçlerindeki artış nedeniyle ev sahiplerine yeni yükümlülük getirebilir. Yüksek fiyatlı konutları ilgilendirdiği için, Türkiye genelindeki bu kriterlere sahip az konut olması nedeniyle bu verginin mükellef sayısı azdı. Bu verginin yükümlüleri, yüksek fiyatlı birden fazla konut sahipleri.

2026 yılında emlak rayiç değeri 17 milyon 11 lira üstü olan konutlar artık “değerli konut” sınıfına girdi ve bu konutların sahiplerinin 20 Şubat'a kadar Değerli Konut Beyannamesi vermesi gerekiyor.

Maliye'nin duyurusuna göre, değerli konut vergisinin konusuna giren ancak tek taşınmazı olanlar tarafından beyanname verilmeyecek. Yani birden fazla 17 milyon 11 lira üstü rayiç değeri konuta sahip olanlar beyanname verecek.

Belediyeler emlak rayiç değerlerini son yıllarda yüksek artış oranlarıyla yeniden belirlediler ve farkında olunmadan bu konutlar değerli konut vergisi kapsamına girmiş olabilir. Dolayısıyla konutların rayiçlerinin kontrol edilmesinde yarar var.

EMLAK VERGİSİNDEN FARKLI UYGULAMA

Değerli Emlak Vergisi, emlak vergisinden farklı bir uygulama ve emlak vergisi belediyeye ödenirken bu vergi Maliye'ye ödeniyor. Yani emlak vergisi ödenmiş olması değerli konut vergisi ödenmeyeceği anlamına gelmiyor.

2026 yılında uygulanacak olan vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları, 2025 yılına ait değerlerin yüzde 12,745 oranında arttırılması sonucu belirlendi.

17 MİLYON LİRA BEDELİ OLAN KONUTLAR KAPSAMA GİRİYOR

17 milyon 711 bin ile 26 milyon 567 bin lira arasında değeri olan konutlar, 17 milyon 711 bin liralık kısmını düşerek geriye kalan değerin binde 3'ü kadar vergi ödeyecek. Emlak rayiç değeri, 35 milyon 425 bin lira ile olanlar, bu tutar dahil, 26 milyon 567 bin lirası için 26 bin 568 TL, 35 milyon 425 bin liradan fazla olanlar ise, 79 bin 716 lira vergi ödeyecek.

Rayiç bedelleri değerli konut vergisi limitlerine girenlerin 20 Şubat'a kadar beyanname vermesi gerekecek. Hesaplanacak vergi yıl içinde iki taksitle ödenecek.

Kaynak: NTV

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomotiv sektöründe önemli değişiklikOtomotiv sektöründe önemli değişiklik
Dünyada bir ilk! Caddeyi altınla kaplayacaklarDünyada bir ilk! Caddeyi altınla kaplayacaklar

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
vergi konut
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Galatasaray'dan peş peşe transfer duyuruları! Önce Armando Güner sonra Boey...

Galatasaray'dan peş peşe transfer duyuruları! Önce Armando Güner sonra Boey...

Nagehan Alçı Habertürk'ten kovuldu mu? "Tazminatımı alıp..."

Nagehan Alçı Habertürk'ten kovuldu mu? "Tazminatımı alıp..."

İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi

İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.