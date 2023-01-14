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EYT'lilerin beklediği haber için CHP'den 'Hodri meydan'! "Kasım dediler, aralık dediler, 1 saatte..."

14.01.2023 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022'nin sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için yapılan düzenleme henüz Meclis'e gelmedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba hükümeti eleştirerek, "“Bir EYT var. 'Kasım' dediler, 'Aralık' dediler, 'Ocak' dediler, 'Şubat' dediler. Hala ortada bir şey yok. Hala Meclis'e gelmiş bir şey yok. AK Parti grup başkan vekilleri 'Tarih veremeyiz' diyorlar. Niye?" ifadelerini kullandı.

EYT'lilerin beklediği haber için CHP'den 'Hodri meydan'! "Kasım dediler, aralık dediler, 1 saatte..."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili yasa teklifi Meclis'e geldiği anda gerekli desteği vereceklerini belirterek, “EYT'yi getir; 1 saatte destek vereceğiz, 1 saatte çıkaracağız. Hodri meydan” dedi.

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"TARİHİN ÇOK ÖNEMLİ BİR DÖNEMİNE TANIKLIK EDİYORUZ"

CHP genel başkan yardımcıları Seyit Torun ile Veli Ağbaba, Odunpazarı Belediyesi’nin Pazaryeri ve Kültür Merkezi inşaatının temel atma törenine katılmak üzere kente geldi. CHP İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Ağbaba ve Torun, bina önünde toplanan partililere seslendi. Siyasi olarak yoğun dönemden geçildiğini kaydeden CHP'li Seyit Torun, “Yoğun bir süreçten, çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Tarihin çok önemli bir dönemine tanıklık ediyoruz. Elbette bu günleri, içerisinde bulunduğumuz bu olumsuzluğu, kötü günleri hep beraber sonlandıracağız. Önümüzde önemli bir seçim var. Türkiye'de her seçim önemliydi ama 2017'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra onun ülkemizde yarattığı tahribatı, onun bizi nasıl ayrıştırdığını ve her geçen gün karanlığa nasıl götürdüğünü gördükçe bu seçimin önemini bir kez daha anlıyoruz. Bir kez daha Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni onlara onaylatmayacağız ve bu garabet sistemi inşallah bu seçimle birlikte ortadan kaldıracağız ve bu ülkeye güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemi hep beraber getireceğiz.

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"NÜFUSUN YARISINDAN FAZLASINI YÖNETİYORUZ"

Hep birlikte mücadele edeceğiz. Bu yolda da en büyük gücümüz belediyelerimiz, yerel yönetimlerimiz. 2019'da hep beraber çok önemli bir olayı gerçekleştirdik. Bugün Türkiye nüfusunun yarıdan fazlasını yönetiyoruz, ekonomik büyüklük olarak yüzde 70'ine hakimiz, turizm potansiyeli olarak yüzde 90'lardayız. Yerelde başardık, inşallah genelde de başaracağız” dedi.

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HÜKÜMETE EYT TEPKİSİ

CHP'li Veli Ağbaba ise emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasanın henüz Meclis'e gelmediğini söyledi. Bu konuda her türlü desteği Meclis'te vereceklerini kaydeden Ağbaba, “Bir EYT var. 'Kasım' dediler, 'Aralık' dediler, 'Ocak' dediler, 'Şubat' dediler. Hala ortada bir şey yok. Hala Meclis'e gelmiş bir şey yok. AK Parti grup başkan vekilleri 'Tarih veremeyiz' diyorlar. Niye? İktidar, muhalefet yoklama istiyormuş' diyor. İşine gelen kanunu, limanları Katarlara peşkeş çekerken çoğunluğuna 1 saatte çıkarmıyor musun? Ya da yüzde 2 barajı getirip, çoğunlukla çıkarmıyor musun? Halkın milletin aleyhine olan yasaları birkaç çapulcu için birkaç saatte çıkarmıyor musun? Gel, hodri meydan. EYT'yi getir, 1 saatte destek vereceğiz, 1 saatte çıkaracağız.

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"EYT'LİLERE NUMARA YAPMA"

Hodri meydan. 1-2 ay daha EYT'li emekli maaşını almasın, diye EYT’lilere numara yapma. Sen değil misin, 'Kasımda, aralıkta çıkacak' diyen? Hala gelmiş bir şey yok. Hala oyalamaya devam ediyor" diye konuştu.

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Ağbaba ve Torun, parti ziyaretinin ardından Odunpazarı Belediyesi’nce Yenikent Mahallesi’nde yapılacak Pazaryeri ve Kültür Merkezi inşaatına geçerek temel atma programına katıldı. Genel başkan yardımcılarına programlarda CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel eşlik etti. (DHA)

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