Faiz indirimi için son dakika haberi! Morgan Stanley, Merkez Bankası için tahminini öne çekti: Temmuz yerine Haziran!

Faiz indirimi mi geliyor? Merkez Bankası ne zaman faiz indirecek? Tarih öne mi çekilecek? soruları yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, gelen son dakika haberi dikkat çekti. ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, gerekli şartların sağlanması halinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimini öne çekebileceğini duyurdu.

FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN? TARİH ÖNE ÇEKİLEBİLİR...

Morgan Stanley'e göre piyasaların beklediği Merkez Bankası faiz indirimi kararı Temmuz yerine Haziran ayında olabilir.

ENFLASYON TAHMİNİ SABİT TUTULMUŞTU

Morgan Stanley'nin TCMB'nin 2025 sonu için enflasyon tahminini yüzde 24 olarak korumasının ardından yayımladığı raporda, 2026 sonu için enflasyon tahmininin yüzde 12 olarak sabit bırakıldığı anımsatıldı.

Morgan Stanley ekonomistleri Hande Küçük, Arnav Gupta ve David Cueva, “TCMB, enflasyon tahmin aralığını değiştirmeyerek bu aralığa ulaşma konusunda kararlı bir duruş sergilediğini söyledi.

ŞARTLAR SAĞLANIRSA İNDİRİM BEKLENTİSİ DEĞİŞİR

Raporda, "TCMB, enflasyon tahmin aralığını değiştirmeyerek bu aralığa ulaşma konusunda kararlı bir duruş sergilediğinin altını çizdi. Dolara yönelik yerel talebin azalması, net rezervlerin artmaya başlaması ve enflasyonun aşağı yönlü seyrini sürdürmesi halinde TCMB’nin faizi daha erken indirebileceğini düşünüyoruz. TCMB'den aldığımız sinyal, hazirandaki toplantıda faiz indirimini veri akışına bağlı olarak değerlendirdikleri yönünde" ifadeleri yer aldı.

Raporda, mayıs enflasyon verisinin öngörülen yüzde 2 seviyesinde gelmesi ve Kredi Garanti Fonu (KGF) paketinin sınırlı boyutta kalması halinde Morgan Stanley'nin indirim beklentisini temmuzdan hazirana çekebileceği vurgulandı.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır