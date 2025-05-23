Faiz indirimi için son dakika haberi! Morgan Stanley, Merkez Bankası için tahminini öne çekti: Temmuz yerine Haziran!

Faiz indirimi mi geliyor? Merkez Bankası ne zaman faiz indirecek? Tarih öne mi çekilecek? soruları yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, gelen son dakika haberi dikkat çekti. ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, gerekli şartların sağlanması halinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimini öne çekebileceğini duyurdu.
Morgan Stanley'e göre piyasaların beklediği Merkez Bankası faiz indirimi kararı Temmuz yerine Haziran ayında olabilir.
Morgan Stanley'nin TCMB'nin 2025 sonu için enflasyon tahminini yüzde 24 olarak korumasının ardından yayımladığı raporda, 2026 sonu için enflasyon tahmininin yüzde 12 olarak sabit bırakıldığı anımsatıldı.
Morgan Stanley ekonomistleri Hande Küçük, Arnav Gupta ve David Cueva, “TCMB, enflasyon tahmin aralığını değiştirmeyerek bu aralığa ulaşma konusunda kararlı bir duruş sergilediğini söyledi.
Raporda, "TCMB, enflasyon tahmin aralığını değiştirmeyerek bu aralığa ulaşma konusunda kararlı bir duruş sergilediğinin altını çizdi. Dolara yönelik yerel talebin azalması, net rezervlerin artmaya başlaması ve enflasyonun aşağı yönlü seyrini sürdürmesi halinde TCMB’nin faizi daha erken indirebileceğini düşünüyoruz. TCMB'den aldığımız sinyal, hazirandaki toplantıda faiz indirimini veri akışına bağlı olarak değerlendirdikleri yönünde" ifadeleri yer aldı.
Raporda, mayıs enflasyon verisinin öngörülen yüzde 2 seviyesinde gelmesi ve Kredi Garanti Fonu (KGF) paketinin sınırlı boyutta kalması halinde Morgan Stanley'nin indirim beklentisini temmuzdan hazirana çekebileceği vurgulandı.
(AA)
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