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Faizlerde dengeler değişti! 3 yıl sonra bir ilk yaşanıyor: 7 bin TL daha geriledi

Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat faizi 2023’ten bu yana son 3 yılın en düşük seviyesine geriledi. Kredi kullanmak isteyenler için ise tablo biraz farklı çünkü ihtiyaç kredisi faizlerinde de artış var.

Faizlerde dengeler değişti! 3 yıl sonra bir ilk yaşanıyor: 7 bin TL daha geriledi
Hande Dağ

32 gün vadeli mevduat faizleri yüzde 37.3 seviyesine kadar gerileyerek 2023 yılından bugüne en düşük seviyeyi gördü. Geçtiğimiz yıl mevduat faizi yüzde 47,7 oranına kadar yükselmişti. 1 milyon liranın aylık net getirisi de 34 bin lirayı buluyordu.

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Faizlerde dengeler değişti! 3 yıl sonra bir ilk yaşanıyor: 7 bin TL daha geriledi 1

1 MİLYON TL'NİN AYLIK GETİRİSİ

Bu yükselişin ardından da faiz oranları kademeli şekilde düşüş eğilimine girdi. 3 yılda 10 puanı aşan bir gerileme ortaya çıktı. Mevduat getirisi bugün ise yüzde 37,3 seviyelerine geriledi. Faiz oranlarındaki bu düşüşle birlikte 1 milyon liranın da aylık net getirisi 27 bin TL seviyelerine geriledi. Bu da 7 bin liralık bir fark anlamına geliyor.

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Faizlerde dengeler değişti! 3 yıl sonra bir ilk yaşanıyor: 7 bin TL daha geriledi 2

Kredi faizlerinde ise dalgalı bir seyir hakim. Ekonomist Mahmut Aydoğmuş Kanal D Haber’e yaptığı açıklamasında faiz oranlarıyla ilgili “Mevduat faizlerinde son 3 yılın en düşük seviyesine gelmiş durumdayız. İhtiyaç kredisi faizleri ise son dönemde yüzde 48,3 seviyesine kadar gerilerken 4 Eylül itibarıyla yeniden yükselişe geçerek yüzde 49,8’e yükseldi” ifadelerini kullandı.

Faizlerde dengeler değişti! 3 yıl sonra bir ilk yaşanıyor: 7 bin TL daha geriledi 3

 İHTİYAÇ KREDİLERİ YÜKSELİRKEN MEVDUAT FAİZLERİ DÜŞÜYOR

Yani ihtiyaç kredilerinde aylık faiz oranı ortalama yüzde 3,90 seviyesinde. faiz oranları da ise Mart ayından bu yana olduğu gibi son Merkez Bankası toplantısında da yüzde 37’de sabit kaldı ama Merkez Bankası’nın yılı yüzde 35’le kapatmaya hazırlandığı belirtildi. Ekonomist Mahmut Aydoğmuş ise bu gelişmenin mevduat faizlerini yılın geri kalan periyodunda bir miktar daha aşağı çekeceğini belirtti.

Faizlerde dengeler değişti! 3 yıl sonra bir ilk yaşanıyor: 7 bin TL daha geriledi 4

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Anahtar Kelimeler:
ihtiyaç kredisi mevduat banka para mevduat faizi
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