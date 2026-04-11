Fatih'te sahte altın imalathanesine baskın! Pirinç kullanarak imal etmiş

İstanbul'da pirinçten ürettiği sahte altınları, tanınmış firmaların mühürlerini vurarak pazarlayan kişi gözaltına alındı. Şüphelinin gramı büyük olan parçaları altın suyuna batırarak mihenk taşıyla yapılan kontrollerden geçmesini sağladığı tespit edildi.

Fatih'te sahte altın imalathanesine baskın! Pirinç kullanarak imal etmiş

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliğine gelen bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri Fatih, Taştekneler sokakta bulunan bir adresi takibe aldı.

Fatih te sahte altın imalathanesine baskın! Pirinç kullanarak imal etmiş 1

ÇOK SAYIDA SAHTE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

İş yerinin kapalı olduğu tespit edilirken, pusu kuran polisler bir süre sonra iş yerini açan Yüksel A.'yı gözaltına aldı. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri iş yerinde yaptıkları aramada çok sayıda sahte altın ele geçirdi.

Fatih te sahte altın imalathanesine baskın! Pirinç kullanarak imal etmiş 2

ALTINLARIN ÜZERİNDE TANINMIŞ ÜRETİCİLERİN LOGOLARI BULUNUYOR

1 gramdan 10 grama kadar paketlenmiş bir halde bulunan altınların üzerinde, tanınmış altın üreticilerin logolarının bulunduğu tespit edildi. Polis ekipleri içerde yaptıkları aramada çeşitli gramajlarda 472 paketlenmiş sahte altın, çok sayıda bilezik ele geçirdi.

Fatih te sahte altın imalathanesine baskın! Pirinç kullanarak imal etmiş 3

Fatih te sahte altın imalathanesine baskın! Pirinç kullanarak imal etmiş 4

PİRİNÇ KULLANARAK SAHTE ALTIN İMAL ETMİŞ

Soruşturma sırasında şüphelinin pirinç kullanarak sahte altınları imal ettiği daha sonra tanınmış altın üreticilerinin logolarının bulunduğu kutularla paketlediği tespit edildi. Şüphelinin gramajı ağır olan altınları ve bilezik gibi ziynet eşyalarını altın suyuna batırarak, kuyumcularda yapılan mihenk taşıyla kontrol işleminden geçmesini sağladığı öğrenildi.

Fatih te sahte altın imalathanesine baskın! Pirinç kullanarak imal etmiş 5

Şüphelinin sahte altınları kuyumculara gerçek altın gibi pazarladığı bu yolla milyonlarca liralık haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Fatih te sahte altın imalathanesine baskın! Pirinç kullanarak imal etmiş 6

Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Fatih te sahte altın imalathanesine baskın! Pirinç kullanarak imal etmiş 7

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.811,84
6.812,73
% -0.26
23:59
Ons Altın / TL
211.796,05
211.975,21
% -0.26
23:59
Ons Altın / USD
4.748,95
4.749,57
% -0.36
23:59
Çeyrek Altın
10.898,94
11.138,81
% -0.26
23:59
Yarım Altın
21.729,76
22.277,61
% -0.26
23:59
Ziynet Altın
43.595,75
44.418,97
% -0.26
23:59
Cumhuriyet Altını
45.415,00
46.100,00
% -0.38
13:02
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Altın sahte altın Pirinç
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

