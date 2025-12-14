FİNANS

Türkiye harekete geçti! 1 Ocak'tan itibaren Suriyelilere ücretli olacak

Geçtiğimiz yıl Beşar Esad'ın kaçmasıyla Suriye'de rejim değişirken Türkiye'den Suriye'ye ciddi bir dönüş göçü beklendi. Ancak sayılar beklentinin altında kaldı. Türkiye harekete geçerek Suriyelilerin dönüşünü hızlandırmak için 3 aşamalı planı devreye sokacak. Bunlardan biri de sağlık sektöründeki ücretsiz dönemin sona ermesi...

Ufuk Dağ

Suriye'de yaşanan devrimin birinci yılı dolarken, Türkiye, ülkemizde yaşayan 2 milyon 370 bin Suriyelinin onurlu dönüşünü hızlandırmak için üç aşamalı planı devreye soktu. Üç aşamalı plan şöyle işleyecek:

ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETİ BİTİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre Türkiye, Suriyelilerin kademeli olarak ülkelerine dönmesi için ilk adımı attı ve ücretsiz sağlık hizmeti verilmesi uygulamasına son verdi. 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla Suriyeliler, diğer tüm sigortalılar gibi sağlık hizmeti alırken SGK'ya katkı payı ödemekle yükümlü olacak. Yerine getirmeyene hizmet de verilmeyecek. Uygulamanın dönüşleri hızlandıracağı tahmin ediliyor.

İKAMET İZNİ KOLAY ALINAMAYACAK

Yeni yönetim ülkede düzeni büyük oranda sağladı. Avrupa ülkeleri yeni yönetim ile birlikte Suriyelilerin geçici koruma statüsünü bir günde kaldırdı. Ancak Türkiye, 15 yıldır kucak açtığı Suriyeliler için bunu yapmadı. Hayatın normale dönmeye başlaması ile birlikte Türkiyecde önümüzdeki dönem geçici koruma statüsünü kaldıracak. Geçici koruma statüsü kaldırılınca Suriyeliler ikamet iznine başvurmak zorunda kalacak. İkamet izni kolay alınamayacak.

DÖNÜŞ TEŞVİĞİ

Üçüncü aşamada ise dönüşleri teşvik etmek için Suriyelilere parasal destek verilecek. Ancak bu para Türkiye bütçesinden çıkmayacak. BM'nin bu alanda oluşturduğu fonlar devreye sokulacak. O dönemin koşullarına göre destek miktarı belirlenecek.

