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Flash TV'ye el konulmuştu! 'Maskeleme' yöntemiyle parayı dolaştırmışlar... Erkan Kork'un yerine İbrahim Paşalı mı getirildi?

15.03.2025 10:10
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PozitifBank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork, yasa dışı bahis soruşturmasında 43 şüpheliyle birlikte gözaltına alındı. 4.2 milyar liralık bahis gelirinin, Payfix ödeme sistemi üzerinden hesaplar arasında dolaştırılıp ‘maskeleme’ yöntemiyle aktarıldığı belirlendi. Yasadışı bahis soruşturması kapsamında el konulan Pozitifbank, Payfix ve Flash TV'nin yönetimi TMSF’ye geçti. Flash TV'ye kayyum olarak atanan isim ise belli oldu. İşte detaylar...

Flash TV'ye el konulmuştu! 'Maskeleme' yöntemiyle parayı dolaştırmışlar... Erkan Kork'un yerine İbrahim Paşalı mı getirildi?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda İstanbul Emniyeti’nin yürüttüğü operasyon, 2014 yılında “Troyin Bilişim” adı altında finansal sisteme girerek yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen şirketin takibe alınmasıyla başladı.

Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre; MASAK’ın da dahil olduğu takip ve izlemelerde yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerle “Payfix” adında bir ödeme kuruluşu kuran iş insanı Erkan Kork’un, bu şirket üzerinden yasa dışı bahis sitelerinin finansal işlemlerini yönettiği tespit edildi. Yasa dışı bahis panellerinin Payfix sistemine entegre edilerek yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesinin Türkiye’de faaliyet göstermesine imkan sağlandığı belirlendi. Örgütün, Payfix’in altyapısını kullanarak yasa dışı bahis sitelerine para transferi ve finansal güvenlik hizmeti sunduğunun da tespit edildiği öne sürüldü.

PARA DOLAŞTIRILDI

Başını Kork’un çektiği 59 kişilik organizasyonun “maskeleme” yöntemi denen yöntemle, üçüncü şahıslar adına sahte Payfix hesapları açarak bahis gelirlerini bu hesaplar üzerinden dolaştırarak akladığı belirlendi. Merkez Bankası ve MASAK raporlarına göre, veri tabanında 80 bin 11 para transferi kümesi tespit edilen Payfix’in, bu kümeler üzerinden sahibi olduğu 211 bin 109 hesaptan 855’inin yasa dışı bahis faaliyetleriyle doğrudan bağlantılı olduğu belirlendi. Raporlarda şebekeyle bağlantılı olduğu düşünülen hesaplardan, kripto varlık hizmet sağlayıcılarına 4 milyar 223 milyon 399 bin TL aktarıldığının belirlendiği ifade edildi.

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Para transfer işlemlerinde kullanılan IP adresleri üzerinden detaylı incelemelerle ulaşılan 43 bin 861 “Payfix” cüzdan hesabının, 21 Ağustos-19 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği 49 milyon 671 bin 178 para transfer işleminin bahis işlemlerine ilişkin olduğu kaydedildi.

6.9 MİLYAR TL DEĞERİNDE... ŞİRKET VE HESAPLARA EL KONULDU

Dün sabah eş zamanlı baskınlarla 43 şüpheli gözaltına alındı. Örgüt elebaşı ve üyelerine ait 6.9 milyar TL değerindeki 17 konut, dokuz arsa, bir ofis, 13 araç, şahs, banka hesapları ve kripto para cüzdanları ile aralarında PozitifBank, Flash TV ve Payfix’in de bulunduğu 23 şirket ve bu şirketlere ait 114 araç, ortaklık payları ve şirket kripto cüzdanlarına el konuldu.

erkan kork

PARAYI AKLADILAR

Soruşturma kapsamında “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçuna ilişkin yapılan araştırmada, şüphelilerin Payfix’i yönettikleri, PozitifBank’ı satın aldıkları, ayrıca Capital Türk Holding başta olmak üzere birçok ticari şirket kurarak ya da halihazırda açılmış şirketleri devralarak suça konu gelirleri akladıkları tespit edildi.

ÜÇ İLDE BAHİS ÇETESİNE OPERASYON

Adana’da Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışı bağlantılı bir internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatan çeteyi üç aylık teknik ve fiziki takiple deşifre etti. Elebaşı V.K.’nin (39) yönettiği çete üyesi 18 şüphelinin 60 bin lira maaş aldığı belirlendi. Şüphelilerin banka hesaplarındaki günlük hareketliliğin 3 milyon lira olduğu, çetenin ayda 2 milyon doları da kripto paraya çevirip yurt dışı hesaplara aktardığı saptandı. Harekete geçen ekipler, 7 Mart’ta Adana, Ankara ve Mersin’de belirlenen adreslere baskın yaptı. V.K.’nin de aralarında bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. V.K. dahil 13 şüpheli tutuklanırken diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

FLASH TV'Yİ KİM YÖNETECEK?

Medyaradar'da yer alan habere göre, Flash TV'nin yönetimi Yeni Şafak köşe yazarı ve yayıncı İbrahim Paşalı’ya devredildiği öne sürüldü.

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Flash TV, Pozitifbank ve Payfix'e el konuldu Flash TV, Pozitifbank ve Payfix'e el konuldu
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Kart ile ödeme resmen rafa kalkıyorKart ile ödeme resmen rafa kalkıyor
Anahtar Kelimeler:
Flash TV Erkan Kork Pozitifbank
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