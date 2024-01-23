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Gaye Erkan'ın Merkez Bankası'ndaki günleri sayılı! "Başkan olacağını söylediğinde inanmamıştım" deyip bomba iddiayı paylaştı

23.01.2024 16:23 | Son Güncelleme:
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Merkez Bankası'nda yaşandığı öne sürülen olaylar nedeniyle son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Hafize Gaye Erkan'ın görevine devam edip etmeyeceği de gündemde. Erkan ile ilgili son olarak geniş yankı uyandıracak yeni bir iddia gündeme geldi! Buna göre Erkan'ın Merkez Bankası'ndaki görevinde sayılı günleri kaldı...

Gaye Erkan'ın Merkez Bankası'ndaki günleri sayılı! "Başkan olacağını söylediğinde inanmamıştım" deyip bomba iddiayı paylaştı

Hafize Gaye Erkan'ın babasının Merkez Bankası'ndaki bir çalışanın işine son verdiği iddiaları tartışmaları beraberinde getirdi. Ayrıca bu durumun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı rahatsız ettiği de öne sürülüyordu.

ABD'DEN DÖNÜP TOPLANTIYA KATILDI

Bu sırada Erkan, yaklaşık 1 aydır ABD'de yatırımcılar ile temas halindeydi. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına katılmayacağı öne sürülen Erkan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısına katılarak "Buradayım" mesajı verdi.

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ERKAN MERKEZ BANKASI'NDAKİ GÖREVİNİ BIRAKIYOR MU?

Ancak bir yandan Erkan'ın görevden alınacağı veya kendisinin affını isteyeceği iddiaları da gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Gündeme bomba gibi düşen bir iddiaya göre ise Erkan yakında görevden affını isteyecek.

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"BAŞKAN OLACAK DEDİĞİNDE İNANMAMIŞTIM"

Söz konusu iddiayı gündeme getiren gazeteci Kenan Taş, Erkan'ın başkanlığa gelmesinden önce bir kaynağının kendisine Erkan'ın başkanlığını haber verdiğini ancak kendisinin inanmadığını belirtti. Taş, aynı kaynağının son olarak "Sizin başkan yakında affını isteyecek" dediğini aktardı.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası Hafize Gaye Erkan
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