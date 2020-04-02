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Girişimcilere müjde! 50 ve 100 bin liralık destek paketleri...

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.04.2020 11:26 | Son Güncelleme

Sıfırdan iş kurmak oldukça maliyetli bir iş. Bu maliyeti girişimciler tek başlarına omuzlamasınlar diye KOSGEB, 50 bin liralık hibe ve 100 bin liralık kredi desteği sağlıyor. Projeden yararlanmak isteyen girişimcilerin 'KOSGEB Müdürlüğü'ne iş planları ve gerekli belgelerle başvuru yapmaları gerekiyor. Proje, pek çok sektörü kapsıyor. Siz de planınızı yapın ve hibenizi alın.

Girişimcilere müjde! 50 ve 100 bin liralık destek paketleri...

KOSGEB, kurulduğu 1990 yılından beri her yıl KOBİ’lere destek veriyor. Yıl içerisinde verilen hibe ve kredilere ait miktarlar doğrudan devlet tarafından belirleniyor. Belirlenen şartları taşıyan girişimcilere herhangi bir geri ödemesi olmayan hibe desteği sağlanıyor.

KOSGEB HİBESİ NE KADAR?

Yeni bir iş kurmak isteyen girişimciler, önce KOSGEB'in Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ne başvurup kayıt yaptırıyor, ardından da 70 saatlik eğitim sürecini tamamlıyorlar. Projeye kayıt yaptıran girişimciler, bir taraftan iş yerinin kuruluş işlemlerini hallederken, diğer taraftan da iş planını hazırlamak zorunda. 70 saatlik eğitim süreci tamamlandıktan ve iş planı hazırlandıktan sonra projeye başvuran girişimci sunum yapmak üzere KOSGEB jürisinin karşısına çıkıyor ve planını sunuyor.

Jüriden projeye onay çıkması durumunda, girişimciye 50 bin liralık hibe ve 100 bin liralık kredi alma şansı veriliyor. Bu 50 bin liralık hibenin 2 bin lirası kuruluş giderleri için 18 bin lirası iki yıllık zaman diliminde alınacak makine, ofis malzemeleri için, 30 bin lirası da ofis kirası ve eleman masrafları için veriliyor.

KOSGEB'in, kredi ve hibelerinden faydalanmanız için herhangi bir işletme sahibi olmamanız gerekiyor. Aynı şekilde başka bir işletme veya şirkette ortaklığınızın da olmaması gerekiyor. Bu fırsatlardan faydalanmak için ayrıca son bir sene içerisinde herhangi bir şirket açılış-kapanış işlemi yapmamış olmanız gerekiyor. Ayrıca projeye başvuran kişinin BAĞKUR primlerini kendi kuracağı şirket & işletme üzerinden yatırması gerekiyor. Çünkü KOSGEB hibe fırsatlarından yararlanırken başka bir kurumda işçi olarak görünmeniz yasal olarak mümkün değildir.

KOSGEB HİBESİ HANGİ SEKTÖRLER İÇİN ÖDENİR?

  • İmalat sektörü (unlu mamüller, çay & kahve, dokuma, giyim imalatı vb)
    -İnşaat sektörü (Sıvacılık, yıkım & döküm, su tesisatı, elektrik tesisatı, çatı işleri)
  • Her türlü toptan ve perakende ticaret sektörü (motorlu taşıtlar, mobilya, hırdavat, giyim, gıda vb)
    -Ulaştırma ve depolama sektörü (nakliyat, kuryecilik, ev ve işyerlerine taşımacılık vb)
  • İletişim sektörü (web tasarım, kitap yayımı, yazılım vb)
  • Mesleki ve teknik faaliyetler (danışmanlık, fotoğrafçılık, kırtasiye, reklamcılık, tercüme vb)
    -Turizm, konaklama ve her türlü destekleme faaliyetleri (İş bulma acentesi, otelcilik, seyahat acentesi, temizlik şirketi, fuar organizasyonları, güvenlik, araç kiralama vb)
  • Yiyecek içecek hizmetleri (lokantacılık, tatlıcı, butik kahveci, seyyar yemek vb)
  • Bakım ve onarım sektörü (teknolojik aletlerin, deri eşya onarımı, ev eşyası onarımı, mücevher onarımı, kişisel eşyaların bakım ve onarımı
  • Kuru temizleme sektörü
  • Berber, kuaför ve güzellik salonları

KOSGEB HİBE DESTEĞİNDEN FAYDALANMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

Öncelikle şunu belirtelim, iş yerinizi açmadan destek almanız mümkün değil. İş yerinizi açtıktan sonra ise hibe desteği alabilmeniz için bazı şartları taşımanız gerekmektedir. Bu şartları;

  • Açılan iş yerini üç yıl faaliyette tutmak,
  • KOSGEB, İŞKUR, belediyeler ya da üniversiteler gibi kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen 'Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni tamamlamak,

  • KOSGEB'in 'Genç Girişimci Geliştirme Programı'nı bitirmek,
    -Küçük Ölçekli İşletme Kurma Danışmanlığı Desteği (KÖİDD) Programı'nı bitirerek eğitime katıldığını ispatlamak
    şeklinde sıralayabiliriz. Bunun dışında istisnai olarak, İŞGEM'lerde yer alan ticari işletmeler de KOSGEB desteğinden faydalanabilir.


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