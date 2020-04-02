Girişimcilere müjde! 50 ve 100 bin liralık destek paketleri...

KOSGEB, kurulduğu 1990 yılından beri her yıl KOBİ’lere destek veriyor. Yıl içerisinde verilen hibe ve kredilere ait miktarlar doğrudan devlet tarafından belirleniyor. Belirlenen şartları taşıyan girişimcilere herhangi bir geri ödemesi olmayan hibe desteği sağlanıyor.

KOSGEB HİBESİ NE KADAR?

Yeni bir iş kurmak isteyen girişimciler, önce KOSGEB'in Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ne başvurup kayıt yaptırıyor, ardından da 70 saatlik eğitim sürecini tamamlıyorlar. Projeye kayıt yaptıran girişimciler, bir taraftan iş yerinin kuruluş işlemlerini hallederken, diğer taraftan da iş planını hazırlamak zorunda. 70 saatlik eğitim süreci tamamlandıktan ve iş planı hazırlandıktan sonra projeye başvuran girişimci sunum yapmak üzere KOSGEB jürisinin karşısına çıkıyor ve planını sunuyor.

Jüriden projeye onay çıkması durumunda, girişimciye 50 bin liralık hibe ve 100 bin liralık kredi alma şansı veriliyor. Bu 50 bin liralık hibenin 2 bin lirası kuruluş giderleri için 18 bin lirası iki yıllık zaman diliminde alınacak makine, ofis malzemeleri için, 30 bin lirası da ofis kirası ve eleman masrafları için veriliyor.