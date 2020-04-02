Girişimcilere müjde! 50 ve 100 bin liralık destek paketleri...

KOSGEB, kurulduğu 1990 yılından beri her yıl KOBİ’lere destek veriyor. Yıl içerisinde verilen hibe ve kredilere ait miktarlar doğrudan devlet tarafından belirleniyor. Belirlenen şartları taşıyan girişimcilere herhangi bir geri ödemesi olmayan hibe desteği sağlanıyor.
Yeni bir iş kurmak isteyen girişimciler, önce KOSGEB'in Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ne başvurup kayıt yaptırıyor, ardından da 70 saatlik eğitim sürecini tamamlıyorlar. Projeye kayıt yaptıran girişimciler, bir taraftan iş yerinin kuruluş işlemlerini hallederken, diğer taraftan da iş planını hazırlamak zorunda. 70 saatlik eğitim süreci tamamlandıktan ve iş planı hazırlandıktan sonra projeye başvuran girişimci sunum yapmak üzere KOSGEB jürisinin karşısına çıkıyor ve planını sunuyor.
Jüriden projeye onay çıkması durumunda, girişimciye 50 bin liralık hibe ve 100 bin liralık kredi alma şansı veriliyor. Bu 50 bin liralık hibenin 2 bin lirası kuruluş giderleri için 18 bin lirası iki yıllık zaman diliminde alınacak makine, ofis malzemeleri için, 30 bin lirası da ofis kirası ve eleman masrafları için veriliyor.
KOSGEB'in, kredi ve hibelerinden faydalanmanız için herhangi bir işletme sahibi olmamanız gerekiyor. Aynı şekilde başka bir işletme veya şirkette ortaklığınızın da olmaması gerekiyor. Bu fırsatlardan faydalanmak için ayrıca son bir sene içerisinde herhangi bir şirket açılış-kapanış işlemi yapmamış olmanız gerekiyor. Ayrıca projeye başvuran kişinin BAĞKUR primlerini kendi kuracağı şirket & işletme üzerinden yatırması gerekiyor. Çünkü KOSGEB hibe fırsatlarından yararlanırken başka bir kurumda işçi olarak görünmeniz yasal olarak mümkün değildir.
Öncelikle şunu belirtelim, iş yerinizi açmadan destek almanız mümkün değil. İş yerinizi açtıktan sonra ise hibe desteği alabilmeniz için bazı şartları taşımanız gerekmektedir. Bu şartları;
KOSGEB'in 'Genç Girişimci Geliştirme Programı'nı bitirmek,
-Küçük Ölçekli İşletme Kurma Danışmanlığı Desteği (KÖİDD) Programı'nı bitirerek eğitime katıldığını ispatlamak
şeklinde sıralayabiliriz. Bunun dışında istisnai olarak, İŞGEM'lerde yer alan ticari işletmeler de KOSGEB desteğinden faydalanabilir.
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