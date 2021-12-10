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  4. Gram altın 800 lira sınırında... Enflasyon verisi sonrası gram altın rekor kırdı

Gram altın 800 lira sınırında... Enflasyon verisi sonrası gram altın rekor kırdı

10.12.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, gram altın fiyatları ABD'nin enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından bir rekor daha kırdı. Geçtiğimiz pazartesi günü 795 lirayı görerek rekor kıran gram altın, enflasyon açıklamasından sonra 798,32 lira seviyesine gelerek rekor tazeledi. Ons altın ise 1.782 dolar seviyelerinde seyretti.

Altın fiyatları pazartesinden bu yana dar bir fiyat aralığında seyretti. Gram altın ise dolar/TL kurundaki hareketliliği izleyerek fiyatlandı. Öte yandan ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından gram altın rekor tazeleyerek 798 lira seviyesine ulaştı.

ABD'DE ENFLASYON AÇIKLANDI

ABD'de kasım ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. Buna göre yıllık enflasyon yüzde 6,8 oldu. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi TÜFE'nin yıllık bazda yüzde 6,8 artması yönündeydi.

ONS ALTININ FİYATI

Pazartesi gününden bu yana dar bir fiyat aralığında işlem gören ons altın, çarşamba günü 1.792 dolar seviyesine kadar yükseldikten sonra gerileyerek yeniden 1.780 dolar civarına indi.

ABD enflasyon verisi öncesinde yatay bir seyir izleyen değerli metal 1.779 dolar civarında fiyatlanıyordu. Veriler açıklandıktan sonra ons altın 1.782 dolar seviyelerinde işlem gördü.

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798HJKL

GRAM ALTIN

Yeni haftaya yatay bir seyirle başlayan gram altın, pazartesi günü dolar/TL’deki yükselişle rekor tazeleyerek 795 TL’yi gördükten sonra bugün güne 789 TL civarında başladı.

ABD'nin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla gram altın rekor tazeleyerek, 798,32 lira seviyesine ulaştı.


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