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Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 18 Şubat Kapalıçarşı'da kapanışta altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.02.2021 18:21 | Son Güncelleme

Son dönemlerde altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik sürüyor. Vatandaşlar tarafından güncel gelişmeler de yakından takip ediliyor. Bu nedenle birikimlerini değerlendirmenin yollarını arayanlar çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtı araştırıyor. Bir süredir devam eden düşüşün ardından bugün fiyatlarda yükseliş yaşandı. Peki, Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu? 18 Şubat altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatları düşecek mi? Yoksa altın fiyatları yükselecek mi?

Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 18 Şubat Kapalıçarşı'da kapanışta altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

Bir süredir hareketliliğin sürdüğü altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaşanan her hareketlilik vatandaşların altın konusunda nasıl bir adım atması noktasında soru işaretleri oluşturuyor. Vatandaşlar altın ihtiyaçları ve yatırım planları dolayısıyla düzenli olarak çeyrek altın ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Ayrıca gram altın ne kadar sorusunun cevabı da merak ediliyor. Fiyatlarda hareketlilik devam ederken işte kapanışta Kapalıçarşı’da altın fiyatları ve güncel durum...

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Birikimlerinin bir bölümünü altın alarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta altın ne kadar oldu sorusunun cevabını düzenli olarak araştırıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 641 TL’den alınan çeyrek ziynet 646 TL’den satıldı. Dolayısıyla İstanbul Kapalıçarşı’da kapanışta çeyrek altın 646 TL’den işlem gördü. Vatandaşlar tarafından birikimlerini değerlendirme istekleri ve altın ihtiyaçları doğrultusunda çeyrek altının yanı sıra diğer altın fiyatları da merak ediliyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı’da günü 24 ayar külçe altının gramı dünkü kapanışa göre % 0,10 yükseliş ile 398,60 TL’den tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da 398,40 TL’den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 398,60 TL’den satıldı.

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ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı’da 2.625 TL’den alınan Cumhuriyet Ata Lira 2.646 TL’den, 363,30 TL’den alınan 22 ayar bilezik (gram) 367,30 TL’den, 2.566 TL’den alınan Lira (Tam) Ziynet 2.586 TL’den, 1.283 TL’den alınan Yarım Ziynet 1.293 TL’den, 398,40 TL'den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 398,60 TL'den ve 641 TL’den alınan Çeyrek Ziynet 646 TL’den satıldı. Şimdi ise vatandaşlar altın fiyatları artacak mı sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Peki, altın yükselir mi?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ANLIK

Altın piyasasındaki diğer verilere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

Merakla takip edilen fiyatlarda hareketlilik sürerken vatandaşlar altının yönünün ne olacağını araştırıyor ve altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Elindeki altınlarla ihtiyaçlarını gidermeyi ya da farklı yönde yatırım yapmayı düşünenler ise altın düşer mi sorusunun cevabını merak ediyor. Gözler uzmanlardan gelecek yorumlara çevrildi.

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Analistler, emtia fiyatlarındaki yükselişin küresel bazda enflasyonist baskı oluşturabileceğine dair endişeler ile ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin dün yüzde 1,33 ile 27 Şubat'tan beri en yüksek seviyeye çıkmasının altının ons fiyatında görülen düşüşte etkili olduğunu belirtiyor. Bunun yanı sıra dün ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarında yer alan enflasyonist baskıların geçici olduğuna dair açıklamaları ile ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yaklaşık 5 baz puan gerilediğini kaydediyor. Analistler bu durumun da altının ons fiyatını desteklediğini belirtiyor.

Beklenen enflasyondaki yükseliş sebebiyle TCMB'nin sıkı para politikasını sürdürmesinin yanı sıra daha şahin bir dil kullanabileceğini dile getiren analistler, dunun da dolar kurunu baskılamaya devam edebileceğini aktarıyor. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.760 doların destek, 1.820 doların direnç konumunda olduğunu kaydediyor.

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