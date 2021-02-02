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Gram altın için 400 TL tahmini! Dolardaki düşüş altını da düşürür mü? Altın alınır mı-satılır mı? Ne zaman altın alınır?

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.02.2021 14:51 | Son Güncelleme

Altın son durum ne olacak merak ediliyor... Altın, son 10 yıldaki en kötü Ocak ayı performansından sonra Şubat ayına yükselişle başlayan altın fiyatları bugün öğle saatlerinde sert düştü. Güne satış fiyatı 428,44 lira ile başlayan gram altın 422 lira civarlarında fiyat belirliyor. Bu süreçte yatırımcılar, "dolarda düşüş devam eder mi, altın alınır mı yoksa satılır mı, ne zaman altın alınır" sorularına cevap arıyor. Peki gram altın düşmeye devam edecek mi? İşte uzmanların güncel altın tahminleri.

Dolardaki düşüş devam eder mi? Altın alınmalı mı satılmalı mı? Vatandaşlar son günlerden altının hareketliliğinden dolayı yatırım altın yatırımını nasıl değerlendireceğini şaşırmış durumda. Yatırımcıların merak ettiği bu konuda uzmanlarda yorumlarını paylaştı. Altın fiyatları son durum ne olacak araştıran yatırımcılar, Fed'in sabit faiz kararının ardından doların güçlenmesiyle birlikte düşen altın fiyatlarının ne zaman yükseleceğini merak ediyor. Son 10 yılda en kötü performansını geçtiğimiz Ocak ayında yapan altın fiyatları Şubat ayına yükselişle başlamıştı. Bu sabah güne 428,44 lira ile başlayan gram altın 422 lira civarlarında fiyat belirliyor. Gram altın son 6 ayın en düşük seviyesinde seyrederken, gümüş fiyatları güçlendi. AA Analisti İslam Memiş, Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman ve Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk'ün yaptığı güncel altın yorumları haberimizde.

DOLAR VE ALTIN DÜŞMEYE DEVAM EDER Mİ?

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yatırımcıların dolar düştükçe altın da düşer mi, şimdi altın alınır mı sorusuna cevap niteliğinde açıklamalar yaptı. Memiş açıklamasında dolar/TL kurunu değerlendirerek; " Şu an itibariyle 7.16 – 7.17 aralarında dolar kuru, 8.63 lira seviyesine kadar gerileyen bir Euro / TL kuru var karşımızda. Dolar endeksinin yatay seyri, TL'nin değer kazanması döviz kurlarının baskılanmasına neden oluyor. Bizim için önemli olan bu düşüşlerin kalıcı olup olmayacağı ile alakalı beklentilerimiz. Şu anda küresel piyasalarda dünya ekonomik şartlarını göz önünde bulundurmak gerekiyor." dedi. Peki altın alınmalı mı satılmalı mı?

ŞİMDİ ALTIN ALINIR MI?

Altının düşey yönde ilerlemesinin ardından ne zaman altın alınır, şimdi alınır mı araştırmasını yapan yatırımcılara Memiş'in açıklaması şu yönde oldu;"
Yabancıların biraz daha alımlarını artırdığını gözlemliyoruz. Tekrar yukarı yönlü ataklar gelebilir diye tahmin ediyoruz. Dövizle ticaret yapan vatandaşlarımızın değerlendirmesi gerekiyor. Bir ay önce dolar satın alan bir vatandaşın yüzde 15 civarında bir zararı olduğunu gözlemliyoruz. Yıllık bazda altın kadar gümüş kadar getirisi yok." dedi.

NE ZAMAN ALTIN ALINIR?

Türk geleneğinde büyük bir öneme sahip olan altının fiyatları gün geçtikçe değişirken, yaz sezonunda düğün yapmak isteyen vatandaşlar ne zaman altın alınabileceğini araştırırken Memiş'ten şu açıklama geldi;

"Bu da 2021 yılında yani bu yıl düğün yapacak, altın borcu olan vatandaşlara bir alım fırsatı sunduğunu düşünüyoruz." dedi.

ALTIN DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Gram altın fiyatları yükselecek mi, ne kadar olur sorusu altın alan yatırımcıların gündemini oluştururken uzmanlardan bu konuya ilişkin tahminleri gelmeye devam ediyor. Memiş ise bu konuda yorumunu yaparken, gram altının 400 TL seviyelerine kadar gerileyebileceğini paylaştı. Memiş açıklamasında; "540 TL seviyesinden 420 TL seviyesine kadar gerileyen bir gram altın karşımızda. Dolayısıyla biraz daha gerileyebilir mi? 400 TL seviyesine kadar gerileyebilir ancak ben bu düşüşün kalıcı olacağını öngörmüyorum." dedi.

"ALTIN FİYATLARI DÖVİZ KARŞISINDA PRİM YAPABİLİR"

2020 yılında yatırımcısının yüzünü güldüren altın fiyatları 2021 yılına onsun ve dövizin gerilemesiyle yatırımcısını üzdü. Altın fiyatları yükselecek mi araştıran yatırımcılar için bir açıklamada Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman,
2020 yılından altının yüzde 60’a yakın yatırımcısına bir getiri sunduğunu belirterek, "2021 yılında dünya altın fiyatlarında çok önemli bir değişiklik olmadı. Şu anda yılbaşından beri baktığımız zaman 30 dolar bir geri çekilme mevcut. Aşılamaya rağmen bu mutant virüsten dolayı altının düşüş sürecinin sürmeyeceği, yine onsun 1900’lü rakamlara çıkabileceği kanaatindeyim. Türk Lirası dolar kuru 7 TL 40 kuruşun altına indi. Dolayısıyla Türk Lirası’na ciddi manada bir güven var." dedi.

GRAM ALTIN TEKRAR YÜKSELECEK Mİ?

Dolar/TL düşüşüne dikkat çeken Özman bu durumun bahar havası mı yoksa yabancı baharı mı bunu ilerleyen süreçte göreceğiz yorumunda bulundu. Özman açıklamasına; " Bir müddet hem altın hem döviz kurları bu seviyelerinde devam eder. Ama altın ile ilgili bu mutant krizin biraz daha dünyayı sarması ile birlikte altının ons fiyatının bin 900 dolar seviyelerine çıkacağı ve döviz karşısında altının biraz prim yapacağı kanaatindeyim. Ama şu anda döviz kurlarıyla ilgili prim yapar beklentisi yok" diye devam etti. (İHA)

GÜNCEL ALTIN GRAFİĞİ

Yatırımcılar uzmanların altın fiyatları tahminlerini araştırırken, Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk, altın fiyatlarına dair beklentisini paylaştı.
Baştürk açıklamasında; "Teknik sıkışma iyice belirginleşti. 1875 altında baskılı görüntü beklemeye devam. 1845 gün içi destektir.1845'in altında dip seviyemiz olan 1830 bakılabilir." dedi... İşte güncel altın grafiği!


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