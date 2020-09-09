Gram altın ne kadar? 9 Eylül 2020 Çarşamba Kapalıçarşı canlı ve anlık altın piyasası! Çeyrek altın fiyatı son durum nedir?

ABD ve Rusya'nın yaptığı aşı açıklamaları ile altın fiyatları hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Geleneksel olarak her yıl yapılan Jakcson Hole sempozyumunda bu yıl konuşma yapan Fed Başkanı Jerome Powell, ortalama olarak yüzde 2 enflasyon hedefleyeceklerinin duyurusunu yapmıştı. Sempozyumun ardından altın fiyatları hareketlendi. Altın fiyatları ne olacak araştıran yatırımcılar için analistlerden, "altın fiyatları tekrar rekor kırabilir" yorumu geldi. Altının ons fiyatının tekrar hareketlenmesi ile uzmanlardan altın tahminleri araştırmasını yapan vatandaşlar heyecanla altın fiyatlarının düşmesini bekliyor. Düğünlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi sorusu oldu? Fiyatlardan dolayı artık çeyrek altın dahi alamayan vatandaşlar gram altına yöneldi. Altın fiyatlarında son durum nasıl merak edenler için detaylar haberimizde. 9 Eylül 2020 Çarşamba anlık güncel altın kuru fiyatları merak edilmeye başlandı. Gram altın güne nasıl başladı? Altın fiyatları yükselir mi? İşte detaylar…