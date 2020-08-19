FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Gram altın ne kadar? Kapalıçarşı canlı ve anlık altın fiyatları!19 Ağustos 2020 Çeyrek altın son durum! Cumhuriyet altın ne kadar?

Gram altın ne kadar? Kapalıçarşı canlı ve anlık altın fiyatları!19 Ağustos 2020 Çeyrek altın son durum! Cumhuriyet altın ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.08.2020 06:36 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta çarşamba gününe kadar sert düşüşle devam eden altın haftayı yükselişle kapatmıştı. Ağustos'un 3. haftası altın fiyatları ne olacağı merak ediliyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorularına cevap arayan düğün sahipleri son günlerde altındaki fiyat artışından şikayetçi. Altın fiyatlarında son durum nasıl? 19 Ağustos 2020 Çarşamba anlık güncel altın kuru fiyatları merak edilmeye başlandı. Gram altın güne nasıl başladı? İşte Kapalıçarşı canlı ve anlık altın piyasası!

Gram altın ne kadar? Kapalıçarşı canlı ve anlık altın fiyatları!19 Ağustos 2020 Çeyrek altın son durum! Cumhuriyet altın ne kadar?

Geçtiğimiz haftanın ilk günleri sert düşüşe devam eden altın çarşamba günü itibari ile tekrar ons fiyatındaki artışla fiyatları artmıştı. Geçtiğimiz haftayı oldukça hareketli geçiren altının bu hafta ne olacağı merak ediliyor. Altın fiyatları düşmeye devam eder mi araştırmasını yapan vatandaşlar heyecanla altın fiyatlarının düşmesini bekliyor. Dün altının ons fiyatının 2 bin dolar seviyesini geçmesi yatırımcıyı heyecanladırdı.
Düğün genelgesinin yayımlanmasının ardından düğün yapacaklar anlık altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Özellikle yazın yapılan düğünler normalleşme ile birlikte sezonu açmış oldu. Düğünlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi sorusu oldu? Fiyatlardan dolayı artık çeyrek altın dahi alamayan vatandaşlar gram altına yöneldi. Altın fiyatlarında son durum nasıl? 19 Ağustos 2020 Çarşamba anlık güncel altın kuru fiyatları merak edilmeye başlandı. Gram altın güne nasıl başladı? Altın fiyatları yükselir mi? İşte detaylar…

Bir çeyrek altın ne kadar? (19 Ağustos 2020 güncel altın fiyatları)

Dün güne yatay seviyeden başlayan çeyrek altın fiyatları, altının ons fiyatının hareketlenmesiyle tekrar dalgalandı. Dün altının ons fiyatının 2 bin dolar seviyesini geçmesi yatırımcıyı heyecanladırdı. Bugün 2 bin dolar sınırına dayanan altının ons fiyatı altın fiyatlarını yükseltti.

Dün 2 bin doları geçen seviyelere ulaşan altının ons fiyatı, 2 bin dolar seviyesinin altına düşerek güne 1.996,96 seviyesinde kaldı. Ons fiyatının 2 bin doların altında kalmasıyla bu sabah çeyrek altın satış fiyatı ise 775,69 lirayı gördü. Çeyrek altının alış fiyatı ise 758,29 lira olarak güne başladı. Aşağıda yer alan linkten Kapalıçarşı anlık ve canlı altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz.

Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi.

CANLI ANLIK ALTIN KURU

Altın piyasasındaki diğer hareketlere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

YABANCI UZMANDAN 2021 -2022 ALTIN FİYATLARI TAHMİNİ!

Bir gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatının, altının ons fiyatının tarihi zirveleri görmesinden sonra aniden sert düşüşünün ardından tekrar hareketlenmesi ile gram altın fiyatları da hareketlendi. Merkez Bankasının likidite hamlesinden sonra altın fiyatları düşüşe geçmişti. Çarşamba gününde tekrar hareketlenmeler olarak altın fiyatları güncellendi. Peki Kapalıçarşı 19 Ağustos 2020 altın piyasası nasıl? Gram altının fiyatı güne yatay yönde başlamasının ardından fiyatı 474,43 lira civarında işlem görmeye başlandı. Gram altının dün açılış fiyatı 473,43 lira olmuştu.

Altının ons fiyatındaki hareketliliğe karşın dolar kurundaki dalgalanma ile dengelenen gram altın, güne satış fiyatı 474,43 liradan başladı. Gram altının alış fiyatı ise Kapalıçarşı'da 473,93 lira olarak belirlendi.

UZMAN YORUMU: ALTININ ONS FİYATINDA BİN DOLARA DRAMATİK DÖNÜŞ

19 Ağustos 2020 bir Cumhuriyet altını ne kadar?

Bu hafta başı itibari ile altının ons fiyatındaki hareketlilik Cumhuriyet altının da hareketlenmesine neden oldu. Cumhuriyet altını güne dikey yönde başladı. Bir Cumhuriyet altını satış fiyatı 3.201,00 lira olurken bir Cumhuriyet altını alış fiyatı ise 3.153,00 lira oldu. Cumhuriyet altını dün güne satış fiyatı 3.179,00 lira başlamıştı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklamaları sonrası sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa oranla düşüşe devam ediyor 1.996,96 lira seviyesinde bulunuyor.
Uzmanlar, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.

Altın fiyatları düşer mi?

Yatırım amacıyla altın almayı tercih eden vatandaşlar altın düşer mi konusunda araştırmalar yaparak bilgi almaya çalışıyor. En değerli madenler arasında yer alan altını en özel günlerinde de hediye olarak kabul eden düğün sahipleri tam tersi araştırmalar yaparak, altın düşer mi sorusunun cevabını arıyor. Yatırımcısının da alıcısının da ayrı ayrı merak etti altın da son durum. Uzmanlar bu dönemde altına yatırım yapılmasını riskli bularak küresel bir salgın krizi olduğunu ve altında yatırım yapmanın çok riskli olduğunu savunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu nasıl düğün eğlencesi! Konvoy yapıp... Bu nasıl düğün eğlencesi! Konvoy yapıp...
Türk Eximbank'ın ihracat desteği 27,5 milyar dolara ulaştıTürk Eximbank'ın ihracat desteği 27,5 milyar dolara ulaştı
Gümüş haftaya düşüşle başladı!Gümüş haftaya düşüşle başladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Belediye Başkanı Oflaz, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Belediye Başkanı Oflaz, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Belediye başkanının oğlu kazada hayatını kaybetti
Belediye başkanının oğlu kazada hayatını kaybetti
Bir devir sona eriyor
Bir devir sona eriyor
Mahkemeden kredi kartı aidatı kararı
Mahkemeden kredi kartı aidatı kararı
İkinci el araba fiyatları düşecek mi?
İkinci el araba fiyatları düşecek mi?
İkinci el araba satışı yapanlara büyük ceza!
İkinci el araba satışı yapanlara büyük ceza!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Yabancı analistlerden tahminler!
Yabancı analistlerden tahminler!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahmin
Altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahmin
Altın fiyatlarında sert düşüş!
Altın fiyatlarında sert düşüş!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Brent petrolün varil fiyatı ne kadar oldu? 19 Ağustos 2020 canlı ve anlık brent petrol fiyatları!
Brent petrolün varil fiyatı ne kadar oldu?
Gram gümüş ne kadar? Kapalıçarşı canlı gümüş fiyatları! (19 Ağustos 2020 Çarşamba) İşte gümüş fiyatları!
Gümüş tekrar yükselişte!
3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum nedir?
3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum nedir?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ‘istihdam yardımları’ paketini açıkladı! İş arayanlara ek ödeme...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ‘istihdam yardımları’ paketini açıkladı! İş arayanlara ek ödeme...
Türk Eximbank'ın ihracat desteği 27,5 milyar dolara ulaştı
Türk Eximbank'ın ihracat desteği 27,5 milyar dolara ulaştı
1000 TL pandemi yardımı başvuru sonucu ne zaman açıklanır? Pandemi parası ne zaman yatar? Pandemi destek parası sorgulama!
1000 TL pandemi yardımı başvuru sonucu ne zaman açıklanır?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.