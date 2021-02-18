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Gram altında 446 TL tahmini: 18 Şubat 2021 Kapalıçarşı gram altın ne kadar oldu? Çeyrek ve Cumhuriyet altını son durum!

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.02.2021 07:27 | Son Güncelleme

Altın bu haftayı düşey seyirle kapatacak gibi görünüyr. Jerome Powell'ın ABD istihdam piyasası açıklamasının ardından yatay seyreden altın fiyatları, dolar/TL'deki yatay seyirden de etkileniyor. Yeni ayın ikinci haftasına hızlı başlayan gram altının üçüncü haftada nasıl bir yön izleyeceği teşvik paketleri ile belirleneceği öngörülüyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum:18 Şubat 2021 Perşembe güncel altın fiyatları.

Altın fiyatları son durumu... Gram altının fiyatı, ABD Başkanı Joe Biden'ın devasa teşvik paketinin ilk yasa tasarısının taslağını paylaşmasıyla yükselişe geçmişti. Geçtiğimiz hafta ilk günlerde güzel çıkış yakalayan gram altın fiyatların haftasının son günlerinde düşüş trendine geçti. Altın fiyatları ne olacak araştıran yatırımcılar için analistlerden, "altın fiyatları tekrar rekor kırabilir, yükseliş rallisi başlıyor" yorumu geldi. Altının ons fiyatının tekrar hareketlenmesi ile uzmanlardan altın tahminleri araştırmasını yapan vatandaşlar, heyecanla altın fiyatlarının düşmesini bekliyor. Düğünlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği "çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi" sorusu oldu. Fiyatlardan dolayı artık çeyrek altın dahi alamayan vatandaşlar gram altına yöneldi. Altın ne kadar oldu merak edenler için 18 Şubat 2021 Perşembe anlık altın kuru detaylar haberimizde. Altın fiyatlarında son durum nasıl?

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BİR GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altının fiyatı, ABD Başkanı Joe Biden'ın devasa teşvik paketinin ilk yasa tasarısının taslağını paylaşmasıyla yükselişe geçmişti. Geçtiğimiz haftanın başından bu yana yükseliş grafiği çizen gram altın haftanın son günlerinde itibaren düşüşe geçti.

Gram altının önceki kapanış fiyatı 397,53 lira oldu. Gram altın yeni güne yüzde 0.60 hareketle başladı. Altının ons fiyatındaki hareketliliğe karşın dolar kurundaki dalgalanma ile dengelenen gram altın satış fiyatı güncellenmeye devam ediyor. Peki 18 Şubat 2021 Perşembe gram altın ne kadar?

GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI: 399,93 TL

GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 399,84 TL

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BİR ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları bu haftaya yatay seyirde başladı. Bugün altının ons fiyatı, 2 bin dolar seviyesinin altında hareketlenerek güne 1.783,65 seviyesinde kaldı. Çeyrek altının önceki kapanış fiyatı 670,00 lira olmuştu. Çeyrek altın yeni güne 0.60 hareketle başladı. Peki 18 Şubat 2021 Perşembe çeyrek altının alış fiyatı ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN SATIŞ FİYATI: 674,00 TL

ÇEYREK ALTIN ALIŞ FİYATI: 654,00 TL

Ons fiyatının 2 bin doların altında kalmasıyla bu sabah çeyrek altın satış fiyatı güncellendi. Aşağıda yer alan linkten Kapalıçarşı anlık ve canlı altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz. Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi.

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BİR CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Bu hafta başı itibari ile altının ons fiyatındaki hareketlilik Cumhuriyet altınının da hareketlenmesine neden oldu. Cumhuriyet altını önceki kapanış fiyatı 2.679,00 lira olmuştu. Cumhuriyet altını güne yüzde 0.60 artışla başladı. 18 Şubat 2021 Perşembe bugün bir Cumhuriyet altını ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI SATIŞ FİYATI: 2.666,00 TL

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ FİYATI: 2.605,00 TL

Fed Başkanı'nın konuşmasının ardından sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa oranla hareketlenmeye devam ediyor 1.783,65 lira seviyesinde bulunuyor.

Uzmanlar, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.

UZMANDAN GRAM ALTIN İÇİN 446 TL TAHMİNİ!

Yatırımcılar altın ne zaman yükselecek, altın düşmeye devam edecek mi sorusuna cevap ararken Stratejist Tunç Şatıroğlu güncel altın yorumuna ilişkin yaptığı açıklamada, gram altın için 446 TL vurgusu yaptı. Satıroğlu açıklamasında altın fiyatlarının yükselebileceği müjdesini paylaştı; "Ons altındaki düşüş dolar kurundaki artışla karşılandı ve 404'te durdu. Aşağıda 364 desteği bulunuyor. Ancak teşvik çıkması durumunda öncelikle 428 ve kırılacak olursa sonrasında 446 bölgesine doğru yükseliş olmasını beklerim." dedi. ALTIN YORUMUNUN DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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Altın piyasasındaki diğer hareketlere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

Yatırım amacıyla altın almayı tercih eden vatandaşlar altın düşer mi konusunda araştırmalar yaparak bilgi almaya çalışıyor. En değerli madenler arasında yer alan altını en özel günlerinde de hediye olarak kabul eden düğün sahipleri tam tersi araştırmalar yaparak, altın düşer mi sorusunun cevabını arıyor. Yatırımcısının da alıcısının da ayrı ayrı merak etti altın da son durum. Uzmanlar bu dönemde altına yatırım yapılmasını riskli bularak küresel bir salgın krizi olduğunu ve altında yatırım yapmanın çok riskli olduğunu savunuyor. Birçok uzman kısa vadede riskli görülen altın fiyatları uzun vadede kar sağlayacağını iddia ediyor.

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