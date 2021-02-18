Gram altında 446 TL tahmini: 18 Şubat 2021 Kapalıçarşı gram altın ne kadar oldu? Çeyrek ve Cumhuriyet altını son durum!

Altın fiyatları son durumu... Gram altının fiyatı, ABD Başkanı Joe Biden'ın devasa teşvik paketinin ilk yasa tasarısının taslağını paylaşmasıyla yükselişe geçmişti. Geçtiğimiz hafta ilk günlerde güzel çıkış yakalayan gram altın fiyatların haftasının son günlerinde düşüş trendine geçti. Altın fiyatları ne olacak araştıran yatırımcılar için analistlerden, "altın fiyatları tekrar rekor kırabilir, yükseliş rallisi başlıyor" yorumu geldi. Altının ons fiyatının tekrar hareketlenmesi ile uzmanlardan altın tahminleri araştırmasını yapan vatandaşlar, heyecanla altın fiyatlarının düşmesini bekliyor. Düğünlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği "çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi" sorusu oldu. Fiyatlardan dolayı artık çeyrek altın dahi alamayan vatandaşlar gram altına yöneldi. Altın ne kadar oldu merak edenler için 18 Şubat 2021 Perşembe anlık altın kuru detaylar haberimizde. Altın fiyatlarında son durum nasıl? Analistten 2021 için altın yükselebilir yorumu: Altın fiyatları zayıf dolardan destek bulabilir! BİR GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altının fiyatı, ABD Başkanı Joe Biden'ın devasa teşvik paketinin ilk yasa tasarısının taslağını paylaşmasıyla yükselişe geçmişti. Geçtiğimiz haftanın başından bu yana yükseliş grafiği çizen gram altın haftanın son günlerinde itibaren düşüşe geçti.

Gram altının önceki kapanış fiyatı 397,53 lira oldu. Gram altın yeni güne yüzde 0.60 hareketle başladı. Altının ons fiyatındaki hareketliliğe karşın dolar kurundaki dalgalanma ile dengelenen gram altın satış fiyatı güncellenmeye devam ediyor. Peki 18 Şubat 2021 Perşembe gram altın ne kadar? GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI: 399,93 TL GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 399,84 TL Gram altın için uzmandan 395 TL uyarısı: Gram altın ne zaman yükselecek? BİR ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Altın fiyatları bu haftaya yatay seyirde başladı. Bugün altının ons fiyatı, 2 bin dolar seviyesinin altında hareketlenerek güne 1.783,65 seviyesinde kaldı. Çeyrek altının önceki kapanış fiyatı 670,00 lira olmuştu. Çeyrek altın yeni güne 0.60 hareketle başladı. Peki 18 Şubat 2021 Perşembe çeyrek altının alış fiyatı ne kadar oldu? ÇEYREK ALTIN SATIŞ FİYATI: 674,00 TL ÇEYREK ALTIN ALIŞ FİYATI: 654,00 TL Ons fiyatının 2 bin doların altında kalmasıyla bu sabah çeyrek altın satış fiyatı güncellendi. Aşağıda yer alan linkten Kapalıçarşı anlık ve canlı altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz. Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi.