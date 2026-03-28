'Güvenli liman' algısı yok mu oluyor? Altında düşüş sürecek mi?

Altın, son bir ayda geleneksel “güvenli liman” rolünü yerine getiremezken, makroekonomik baskılar fiyatlar üzerinde belirleyici oldu. Buna rağmen ABD'nin en büyük finans kuruluşlarından Wells Fargo, değerli metalin uzun vadeli görünümünün güçlü kalmaya devam ettiğini belirtti.

COMEX’te altın fiyatları cuma günü zayıflayan doların etkisiyle yüzde 2 yükseldi. Ancak buna rağmen altın, art arda dördüncü haftalık düşüşüne hazırlanıyor. Yükselen enerji fiyatlarının enflasyon endişelerini artırması ve faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisi, fiyatları baskılamaya devam ediyor.

MAKROEKONOMİK BASKILAR ALTINI GERİ ÇEKTİ

Wells Fargo analistlerine göre altındaki düşüşün temel nedeni karmaşık makroekonomik görünüm. Yüksek faiz oranları, güçlü ABD doları ve artan reel getiriler, jeopolitik risklerin sağladığı destekten daha baskın hale geldi.

Altın fiyatları, ocak ayı sonunda gördüğü ons başına 5 bin 600 dolar seviyesinden yaklaşık yüzde 22 gerileyerek 4 bin 391 dolar seviyelerine kadar düştü. Bu süreç, 1983’ten bu yana en uzun kayıp serilerinden biri olarak öne çıktı.

FAİZ VE ENFLASYON DİNAMİĞİ BELİRLEYİCİ

Orta Doğu’daki çatışmaların başlangıcında yükselen altın, yatırımcıların faiz beklentilerini yeniden değerlendirmesiyle değer kaybetti. Güvenli liman talebinin bir kısmı ABD dolarına yöneldi.

Yükselen reel getiriler, faiz getirisi olmayan altının cazibesini azaltırken; artan enerji fiyatları enflasyon baskısını artırdı. Petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkması, merkez bankalarının daha uzun süre sıkı para politikası uygulayacağı beklentisini güçlendirdi.

Piyasalarda 2026 yılı için faiz indirimi beklentileri zayıflarken, yıl sonuna kadar faiz artışı ihtimali yüzde 35 seviyesinde fiyatlanıyor.

ORTA DOĞU GERİLİMİ VE PETROL ETKİSİ

Brent petrolün varil fiyatı 105 doların üzerine çıkarken, Hürmüz Boğazı’ndaki sevkiyatların aksaması küresel enerji arzına ilişkin endişeleri artırdı. Bu durum, üretim ve lojistik maliyetlerini yükselterek enflasyon baskısını daha da güçlendirdi.

Enflasyon genellikle altın için destekleyici olsa da yüksek faiz ortamı bu etkiyi sınırlıyor.

UZUN VADEDE YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ KORUNUYOR

Wells Fargo, kısa vadeli zayıflığa rağmen altın için uzun vadede iyimserliğini koruyor. Banka, merkez bankalarının güçlü talebi ve dolar ile tahvil getirilerinde beklenen gevşemeyle birlikte altın fiyatlarının 2026 sonuna kadar ons başına 6 bin 100 – 6 bin 300 dolar aralığına ulaşabileceğini öngörüyor.

Analistler, mevcut geri çekilmeyi “taktiksel alım fırsatı” olarak değerlendirirken, jeopolitik risklerin azalmasıyla sermayenin yeniden değerli metallere yönelebileceğini ifade etti.

Öte yandan Barclays stratejisti Ajay Rajadhyaksha da mevcut düşüşün alım fırsatı sunduğunu belirterek, merkez bankası talebi, jeopolitik riskler ve enflasyon dinamiklerinin altını desteklemeye devam edeceğini vurguladı