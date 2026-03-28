FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

'Güvenli liman' algısı yok mu oluyor? Altında düşüş sürecek mi?

Son dönemde altın fiyatlarında yaşanan düşüş, altının 'güvenli liman' algısını sarstı. Düşüş yaşayan altın fiyatları, yüksek faiz ve güçlü dolar baskısı altında kalırken, büyük finans kuruluşlarından Wells Fargo, değerli metal hakkında önemli analizlerde bulundu.

Cansu Çamcı

Altın, son bir ayda geleneksel “güvenli liman” rolünü yerine getiremezken, makroekonomik baskılar fiyatlar üzerinde belirleyici oldu. Buna rağmen ABD'nin en büyük finans kuruluşlarından Wells Fargo, değerli metalin uzun vadeli görünümünün güçlü kalmaya devam ettiğini belirtti.

COMEX’te altın fiyatları cuma günü zayıflayan doların etkisiyle yüzde 2 yükseldi. Ancak buna rağmen altın, art arda dördüncü haftalık düşüşüne hazırlanıyor. Yükselen enerji fiyatlarının enflasyon endişelerini artırması ve faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisi, fiyatları baskılamaya devam ediyor.

MAKROEKONOMİK BASKILAR ALTINI GERİ ÇEKTİ

Wells Fargo analistlerine göre altındaki düşüşün temel nedeni karmaşık makroekonomik görünüm. Yüksek faiz oranları, güçlü ABD doları ve artan reel getiriler, jeopolitik risklerin sağladığı destekten daha baskın hale geldi.

Altın fiyatları, ocak ayı sonunda gördüğü ons başına 5 bin 600 dolar seviyesinden yaklaşık yüzde 22 gerileyerek 4 bin 391 dolar seviyelerine kadar düştü. Bu süreç, 1983’ten bu yana en uzun kayıp serilerinden biri olarak öne çıktı.

FAİZ VE ENFLASYON DİNAMİĞİ BELİRLEYİCİ

Orta Doğu’daki çatışmaların başlangıcında yükselen altın, yatırımcıların faiz beklentilerini yeniden değerlendirmesiyle değer kaybetti. Güvenli liman talebinin bir kısmı ABD dolarına yöneldi.

Yükselen reel getiriler, faiz getirisi olmayan altının cazibesini azaltırken; artan enerji fiyatları enflasyon baskısını artırdı. Petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkması, merkez bankalarının daha uzun süre sıkı para politikası uygulayacağı beklentisini güçlendirdi.

Piyasalarda 2026 yılı için faiz indirimi beklentileri zayıflarken, yıl sonuna kadar faiz artışı ihtimali yüzde 35 seviyesinde fiyatlanıyor.

ORTA DOĞU GERİLİMİ VE PETROL ETKİSİ

Brent petrolün varil fiyatı 105 doların üzerine çıkarken, Hürmüz Boğazı’ndaki sevkiyatların aksaması küresel enerji arzına ilişkin endişeleri artırdı. Bu durum, üretim ve lojistik maliyetlerini yükselterek enflasyon baskısını daha da güçlendirdi.

Enflasyon genellikle altın için destekleyici olsa da yüksek faiz ortamı bu etkiyi sınırlıyor.

UZUN VADEDE YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ KORUNUYOR

Wells Fargo, kısa vadeli zayıflığa rağmen altın için uzun vadede iyimserliğini koruyor. Banka, merkez bankalarının güçlü talebi ve dolar ile tahvil getirilerinde beklenen gevşemeyle birlikte altın fiyatlarının 2026 sonuna kadar ons başına 6 bin 100 – 6 bin 300 dolar aralığına ulaşabileceğini öngörüyor.

Analistler, mevcut geri çekilmeyi “taktiksel alım fırsatı” olarak değerlendirirken, jeopolitik risklerin azalmasıyla sermayenin yeniden değerli metallere yönelebileceğini ifade etti.

Öte yandan Barclays stratejisti Ajay Rajadhyaksha da mevcut düşüşün alım fırsatı sunduğunu belirterek, merkez bankası talebi, jeopolitik riskler ve enflasyon dinamiklerinin altını desteklemeye devam edeceğini vurguladı

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.417,41
6.418,21
% 2.74
23:59
Ons Altın / TL
199.395,44
199.849,93
% 2.78
23:59
Ons Altın / USD
4.493,55
4.494,11
% 2.55
23:59
Çeyrek Altın
10.267,85
10.493,77
% 2.74
23:59
Yarım Altın
20.471,53
20.987,54
% 2.74
23:59
Ziynet Altın
41.071,41
41.846,72
% 2.74
23:59
Cumhuriyet Altını
44.176,00
44.844,00
% 1.11
13:00
Anahtar Kelimeler:
Altın düşme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.