Haciz işlemleri başladı! Adınıza haciz olup olmadığını görmek için...

İcra ve İflas Kanunu ile Borçlar Kanunu çerçevesinde yer alan borç terimi ticari bir anlamı olsa da aslında hukuki bir ifadedir. Borç teriminde alacaklı ve borçlu olmak üzere iki taraf yer alır. Borçluların belirlenen süre içerisinde ödeme yapmaması halinde alacaklıların hakkını korumak adına haciz işlemi devreye sokulur.

Haciz temelde alacaklıların adına borca konu olan miktarın devlet eliyle borçlulardan alınması anlamına gelir. Yetkilendirilen icra memuru yönetiminde başlatılan haciz işlemi sırasında borçlunun mallarının bir kısmına ya da tamamına el konulur. İşte haciz işlemine dair merak edilen detaylar...

BORÇ İÇİN NE ZAMAN HACİZ İŞLEMİ BAŞLATILIR?

Bir borç için haciz işleminin başlatılabilmesi için ilk adımda mutlaka borcun yasal olarak ispat edilmesi gerekir. Alacaklı tarafından borcun ispat edilmesinden sonra ise borçlu olan tarafa bilgilendirme niteliğinde tebligat gönderilir. Tebligatta yer alan sürede kişilerin borcunu ödememesi durumunda ise bu sefer ihtarname gönderilir. İhtarname sürecinde borcun ödenmemesi halinde artık borçluların mal varlığı araştırılır ve borcun tahsiline yetecek kadar olan mallar haciz işlemi vasıtasıyla devlet güvencesine alınır.