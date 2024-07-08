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Halkbank'tan KAP'a 'kredi' açıklaması! Yasal işlem başlatmaya hazırlanıyor: 'Mevzuata aykırı, söz konusu olamaz...'

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
08.07.2024 11:26
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Türkiye Halk Bankası bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle medyada yer alan haberlere açıklıklık getirdi. Suç örgütleri ile bağlantılı olan şahış ve şirketlere kredi kullandırtıldığı iddialarını yalanlayan banka, "Mevzuata aykırı olarak suç örgütüyle bağlantılı hiçbir firma veya şahsa kredi kullandırılması söz konusu dahi olamaz" dedi.

Halkbank'tan KAP'a 'kredi' açıklaması! Yasal işlem başlatmaya hazırlanıyor: 'Mevzuata aykırı, söz konusu olamaz...'

Halkbank'ın suç örgütleriyle bağlantılı olan firma ve şahıslara kredi kullandırdığı yönündeki haberlerle ilgili bankadan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada "Bankamızın güven ve itibarını sarsıcı olduğu gibi kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı, hisse değerini etkileyici, kişisel yaklaşım ve yorumlara dayalı niteliktedir." denildi ve "Mevzuata aykırı olarak suç örgütüyle bağlantılı hiçbir firma veya şahsa kredi kullandırılması söz konusu dahi olamaz." denildi.

İŞTE BANKADAN GELEN AÇIKLAMA

Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKB) medyada yer alan haberler hakkında KAP’a bir açıklama gönderdi.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

Son günlerde bazı medya yayınlarında ve sosyal medya hesaplarında; Bankamızın mevzuata aykırı olarak suç örgütüyle bağlantılı olduğu ileri sürülen firma ve şahıslara kredi kullandırdığına dair yer alan haber ve söylentiler, tamamıyla gerçeğe aykırı, Bankamızın güven ve itibarını sarsıcı olduğu gibi kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı, hisse değerini etkileyici, kişisel yaklaşım ve yorumlara dayalı niteliktedir. Konuyla ilgili olarak 20 Kasım 2023 tarihinde de Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla açıklama yapılmıştır.

Bankamız kredilerin tahsis, teminatlanma ve kullandırımlarında Bankacılık Kanununa ve buna bağlı düzenlemelere uygun olarak hareket etmektedir. Mevzuata aykırı olarak suç örgütüyle bağlantılı hiçbir firma veya şahsa kredi kullandırılması söz konusu dahi olamaz.

Bankamızın güven ve itibarını sarsacak nitelikte haksız haber ve yorumların yapılması, Bankacılık Kanunu’nun “İtibarın Korunması” başlıklı 74 üncü madde hükümlerine aykırılık teşkil etmekte olup haksız haber ve yorum yapanlar hakkında yasal haklarımız kullanılacaktır.

Express


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