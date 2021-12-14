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Hayatını kolaylaştıran sigorta

14.12.2021 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayatta ki mücadelemiz; kendimiz ve sevdiklerimizin için bir şeyleri iyileştirmek adına sürüp gidiyor. Bu mücadele sırasında önce sağlımızı sonrasında kıymetli eşyalarımızı korumak çok önemli. Fakat günümüzde de gördüğümüz gibi, nedense kötü şeyler başımıza gelmeden iyi giden veya var olanları korumayı hep ikinci plana atıyoruz.

Hayatını kolaylaştıran sigorta

Yağmurlu bir havada işimize, ödemelerimize odaklanmış koştururken, aracımızı aslında güvenli bir yere mi park ettik gözden kaçırabiliyoruz. Yada öyle yağmurlu bir gün için yeterince kalın giyindik mi?

Bu şekilde ikinci plana attığımız şeylerin sonucunda aracımızla kaza yapmış ya da sonunda hastalanmış olarak eve dönebiliyoruz. Artık eski nesil; yaşayınca düşünürüm bakış açısından çıkıp kendimizi yeniliklere açmamız gerekiyor.
Bu yeniliklere açılırken dijitalleşen dünyamızın avantajlarını hayatımıza sokmalıyız. En başta bize zaman kazandıran bu dijital kolaylıklardan biri de Aksigorta Mobil uygulaması.

Zaman kazanmaktan kastımız ne?

Bazen ailemizden birine telefon açıp nasılsın diyecek bile vaktimiz olmuyor değil mi? Dışarıda buluşmak zaten 1 günün komple gitmesi gibi bir his veriyor. Ama Aksigorta Mobil de sigorta şirketine gitmeden, dakikalarca telefonda beklemeden; direkt görüntülü görüşme ile risk danışmanına ulaşabiliyoruz. Görüntülü konuşarak kendimizi hep daha net ifade etmez miyiz zaten

Ayrıca eşyalarımıza yaptığımız sigortaları veya kendi sağlık sigortamız, farklı şirket poliçelerimiz bile olsa sadece Aksigorta Mobil kullanarak ulaşabiliyoruz.
Sigorta kullanmamak artık geçmişte kalıyor. Biz önlemimizi alalım, çünkü görüyoruz ki hayatın neler getireceği hiç belli olmuyor.

Buna risk analizi yaparak başlayabiliriz Ayrıca uzun uzun anlatımları ve sayfaları okumadan,kısa ve net poliçelerle ilerlemek,ne hizmet alacağından emin olmak isteyenler için buraya linki de bırakıyoruz; 


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