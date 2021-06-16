FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Hazine’nin kira sertifikası ihracına 4 kat talep

Hazine’nin kira sertifikası ihracına 4 kat talep

16.06.2021 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İhraca 200'den fazla yatırımcıdan, ihraç tutarının yaklaşık 4 katı talep geldi.

Hazine’nin kira sertifikası ihracına 4 kat talep

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün 2,5 milyar dolar tutarında kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, uluslararası sermaye piyasalarında kira sertifikası ihraç edildi.

5 yıl vadeli (22 Haziran 2026) ihracın tutarı 2,5 milyar dolar ve kira oranı yüzde 5,125 (Mid Swap + 426,7 baz puan) oldu.

4 KATI TALEP GELDİ

İhraç tutarı 22 Haziran 2021'de Bakanlık hesaplarına yatırılacak. İhraca 200'den fazla yatırımcıdan, ihraç tutarının yaklaşık 4 katı talep geldi.

Döviz, kripto ve altın fiyatlarının gözü Fed açıklamasında!Döviz, kripto ve altın fiyatlarının gözü Fed açıklamasında!

Kira sertifikasının yüzde 54'ü Orta Doğu, yüzde 15'i Türkiye, yüzde 14'ü Birleşik Krallık, yüzde 8'i diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 6'sı ABD ve yüzde 3'ü Asya'daki yatırımcılara satıldı.

Bu ihraçla birlikte 2021 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 6 milyar dolar tutarında finansman sağlandı.

Kaynak: AA

Skandal! Dünya devi milyonlarca cihazı geri çağırdıSkandal! Dünya devi milyonlarca cihazı geri çağırdı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En iyi Amazon Prime dizilerini keşfedinEn iyi Amazon Prime dizilerini keşfedin
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Milyonlara erken emeklilik fırsatı! Milyonlara erken emeklilik fırsatı!
Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan'ın tecavüzcü suçlamasına jet yanıt: İftira

Seda Sayan'ın tecavüzcü suçlamasına jet yanıt: İftira

Şaka gibi olay! Camı kırıp girdikleri bankadan 200 lira çaldılar

Şaka gibi olay! Camı kırıp girdikleri bankadan 200 lira çaldılar

Uzmandan ucuz köfte uyarısı!

Uzmandan ucuz köfte uyarısı!

Goldman Sachs yetkilisi: Kripto paraya talepler artacak!

Goldman Sachs yetkilisi: Kripto paraya talepler artacak!

40 ülke sıraya girdi: 100 milyon dolar kazanıyor!

40 ülke sıraya girdi: 100 milyon dolar kazanıyor!

Altın yükselişte! Kritik seviyeyi aştı

Altın yükselişte! Kritik seviyeyi aştı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın döviz rezervini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın döviz rezervini açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İki farklı uzmandan altın fiyatları yorumu!

İki farklı uzmandan altın fiyatları yorumu!

İkinci el araba piyasası tepataklak oldu

İkinci el araba piyasası tepataklak oldu

Altın bilezikte büyük düşüş!

Altın bilezikte büyük düşüş!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.