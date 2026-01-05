FİNANS

'Hazırlığı yapılıyor' En düşük emekli maaşı için refah payı çıkışı! Rakam verdi

Aralık enflasyonunun belli olmasıyla emekli zammı netleşti. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca emekli zamlı maaş hesabı yapmaya devam ederken bir yandan da halihazırda 16 bin 881 TL olan en düşük emekli maaşını alan emekliler, yeni maaşlarının ne olacağını merak ediyor. Bu çerçevede refah payı olup olmayacağı tartışılıyor. Uzman isimlerden konuyla alakalı değerlendirme geldi.

Hande Dağ

TÜİK tarafından enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber milyonlarca emeklinin maaş zammı belli oldu. Enflasyon temmuz ayında 2,06, ağustos ayında 2,04 ve eylül ayında 3,23, ekim ayında 2,55 ve kasım ayında 0,87 olarak açıklanmıştı. Aralık ayında ise enflasyon 0,89 olarak açıklandı. SGK ve Bağ-Kur emeklileri aralık ayı verisinin 0,89 olarak açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon toplamda yüzde 12,19 oldu. Böylece SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayında yüzde 12,19 zammı hak etmiş olacak. Emekli zammı netlik kazanınca en düşük emekli maaşı merak edilmeye başlandı. En düşük emekli maaşına, emekli zam oranı olan yüzde 12,19 eklendiğinde çıkan rakam hesaplanırken en düşük emekli maaşının belirlenmesi için yasal bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu da biliniyor. Bir yandan da bu rakamdan daha yüksek bir artışın ya da refah payının olup olmayacağı da merak ediliyor. Uzman isimlerden dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

Hazırlığı yapılıyor En düşük emekli maaşı için refah payı çıkışı! Rakam verdi

"REFAH PAYI EKLENME İHTİMALİ OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

CNN Türk canlı yayınında konuşan ekonomist Muhammet Bayram, şu ifadeleri kullandı:

"12,20'lik bir enflasyon farkımız olacak. En düşük emekli maaşı şu anda 16 bin 881 TL. Yüzde 12.20'lik bir tutar üzerinden yapılırsa bir hayli düşük kalacak. Bunun üzerine, bugün de yanlış hatırlamıyorsam Kabine var, yani Kabine toplantısından sonra ekstra bir refah payı da eklenme ihtimali olabileceğini düşünüyorum. Şu andaki rakama göre 18 bin 942 TL yapıyor. Bu en düşük emekli maaşı SSK Bağ-Kur.

Hazırlığı yapılıyor En düşük emekli maaşı için refah payı çıkışı! Rakam verdi

"20 BİN LİRA SINIRINI GEÇMESİNİ BEKLİYORUM"

En düşük emekli maaşı bu rakamla birlikte bile düşük. Yani o yüzden en düşük emekli maaşına biraz daha farklı bir oran uygulanabileceğini düşünüyorum. En düşük emekli maaşı eğer memurun maaş artışı gibi olursa 20 bin 23 TL oluyor. Eğer bir refah payı olmazsa %12.20 olursa 18.942 lira şu anda resmi açıklanan 6 aylık enflasyon farkına göre. Refah payı eklenirse... Ben bu tutara gelmesini bekliyorum. Çünkü 16.881 lira gerçekten şu anda enflasyon oranları karşısında bir hayli erimiş oldu. Yani en azından en düşük emekli maaşına bu tutarın %12.20 olarak değil de %18.61 uygulanarak 20.023 liraya gelmesi yani 20 bin lira sınırını geçmesini bekliyorum"

Hazırlığı yapılıyor En düşük emekli maaşı için refah payı çıkışı! Rakam verdi

"GÖRDÜĞÜMÜZ KADARIYLA HAZIRLIĞI YAPILIYOR"

TGRT Haber canlı yayınında konuşan ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener ise şu ifadeleri kullandı:

Hazırlığı yapılıyor En düşük emekli maaşı için refah payı çıkışı! Rakam verdi

"Biliyorsunuz en düşük 16 bin 881 lira emekli maaşı ama bunların taban aylıklarının falan değiştirilmesi, en düşük maaşın artışının falan tekrardan yenilenmesi gerekiyor. O yüzden de bugünkü ekonomik kurulda da bunlar ele alınacaktır ama torba kanunla bu işin tekrar düzenlenmesi gerekiyor ki bu rakamlar söylediğimiz, hesapladığınız seviyelere gelebilsin. Çünkü öbür türlü taban aylığı diyelim 12 bin lirada olup da en düşükten alanlar için bu zam aslında 16 bin liraya tekrar yeniden çıkmak gibi bir anlam ifade ediyor. O yüzden de mutlaka bunun bir kanunla değiştirilmesi gerekiyor ki değiştirilecek yani gördüğümüz kadarıyla hazırlığı yapılıyor. Aynı zamanda da bu işte değişiklik esnasında da refah payı verilebilir mi verilemez mi, bunun gündeme gelmesi gerekiyor"

Anahtar Kelimeler:
emekli zammı en düşük emekli maaşı refah payı
