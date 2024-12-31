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  4. Hem pasta yiyip hem altın kazanan şanslılar! Pastanenin sürprizi müşterileri bayram ettiriyor

Hem pasta yiyip hem altın kazanan şanslılar! Pastanenin sürprizi müşterileri bayram ettiriyor

31.12.2024 11:10
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31.12.2024 11:10
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Yılbaşına özel altın sürprizini gören müşterilerin heyecanı kayda değer! Sürprizli pastaları Zonguldak'taki bir pastane hazırladı. İçinde gram altın bulunan pastalarda "Dikkat altın çıkabilir" dahi yazıyor. Pastaların satış fiyatı da dikkat çekici.

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesinde bir pastane yılbaşında müşterilerine sürpriz yapmak için yılbaşına özel üretilen pastaların içine gram altın yerleştirdi. Piyangolu pastalara "Dikkat pastadan altın çıkabilir" yazısı yerleştirildi. Altınlı pastalar “Dikkat altın çıkabilir” uyarısıyla yılbaşından bir gün önce yani bu sabah satışa sunuldu.

DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

2016 yılında Romanya’da düzenlenen dünya pasta şampiyonasında dünya şampiyonu olan işletme sahibi Begüm Tıraş, pastalara her yılbaşında ve özel günlerde hediyeler yerleştiriyor.

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ALTIN SÜRPRİZİ SADECE YILBAŞINDA DEĞİL

Bu durumu müşterilerle hediyeleşmek olarak değerlendiren Tıraş, “Yılbaşı sevgililer günü ve diğer özel günlerde pastalarımıza imalat aşamasında hediyeler koyuyoruz. Bu da müşterilerimiz tarafından hoş karşılanıyor ve ilgi de gösteriliyor. Buradaki amaç aslında pastanemizde farkındalık oluşturup müşterilerimize hediye vermek.

PASTA YERKEN ALTIN KAZANAN ŞANSLILAR

Müşterilerimizden çok güzel geri dönüşler alıyoruz. 31 Aralık Salı gününe yüzlerce pasta olacak ve içinden yirmi tanesinde altın olacak. Artık hangisi şanslıysa, şanslı kişiye çıkacağını söylüyoruz” diye konuştu.

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"MÜŞTERİLER SÜRPRİZİ BEĞENİYOR"

Yılbaşları sevgililer günü ve diğer özel günlerde de böyle uygulamaların olduğunu aktaran Tıraş, müşterilerden olumlu dönüşler aldıklarını belirtti.

400 adet üretilen ve içlerinden 20’si seçilerek altın yerleştirilen pastalar 400 liradan satışa sunuluyor.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
2.971,03
2.971,55
% 0.33
11:18
Ons Altın / TL
92.399,83
92.427,23
% 0.32
11:33
Ons Altın / USD
2.613,28
2.613,70
% 0.22
11:33
Çeyrek Altın
4.753,64
4.858,49
% 0.33
11:18
Yarım Altın
9.477,58
9.716,97
% 0.33
11:18
Ziynet Altın
19.014,58
19.374,51
% 0.33
11:18
Cumhuriyet Altını
19.738,00
20.036,00
% -0.53
17:02
Anahtar Kelimeler:
gram altın Altın pastane pasta sürpriz
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