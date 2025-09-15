Her ay maaştan kesilecek! Parayı çekmek için gereken koşullar ortaya çıktı

2026-2028 dönemini kapsayan OVP'de Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) de yer aldı. Buna göre Otomatik Katılım Sistemi'nin (OKS) işverenlerin de katkısıyla ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği TES kurulacak. Uygulama, 2026'nın ikinci yarısında başlayacak. TES ile ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Söz konusu düzenlemenin, halen yürürlükte olan BES sisteminden farklı olarak tüm çalışanların zorunlu katılımını öngördüğü aktarılırken çalışanların net maaşlarından her ay yüzde 3 kesinti yapılmasına sebep olacağı öğrenildi.

ÇALIŞAN MAAŞININ YÜZDE 6'SI...

İşverenin yüzde 2 ve devletin yüzde 1 katkı sunacağının kaydedildiği uygulamaya göre; çalışanların maaşlarının yüzde 6'lık kısmının her ay emeklilik havuzunda birikebileceği ve devlet tarafından işletilebileceği belirtildi. Katılımcıların arzu etmeleri durumunda primlerinin hangi yatırım araçlarında değerlendirilebileceğini de seçebileceği öğrenildi. Bu sayede doğru yatırımlarda bulunan kişilerin birikimleri daha hızlı biçimde katlanabilecek.

KIDEM TAZMİNATINI ETKİLEYECEK Mİ?

Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, hazırlanan taslak metinlerde kıdem tazminatı uygulamasının TES içine alınacağına ilişkin bir çalışma yürütülmedi. Mevcut tazminat sisteminin, TES sonrasında da aynı şekilde yürütülmesinin planlandığı aktarıldı.

SİSTEMDEN ÇIKIŞ VE PARA ÇEKME HAKKI

Sistemden çıkış hakkı da merak ediliyor. Bununla ilgili, OKS'de bulunan sistemden farklı bir sistem bekleniyor. Bunun yanı sıra afet, eğitim, ev alma, askerlik gibi bazı konularda kısmi çekim hakkının getirilebileceği de belirtiliyor.