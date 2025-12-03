FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk kez' olacak! Bakan duyurdu

Kırıkkale - Çorum Hızlı Tren Hattı'nda çalışmalar da hızlı ilerliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demiryolu Projesi’nin Delice-Çorum etabı kapsamında hat genelinde yüzde 13,75 fiziki ilerleme sağlarken altyapıda yüzde 16,97 fiziki ilerleme kaydettiklerini bildirdi. Bakan Uraloğlu, “Kırıkkale(Delice)-Çorum etabında 3 bin personelimiz sahada 7/24 görev yapıyor. Proje tamamlandığında Çorum’a ilk kez demiryolu bağlantısı sağlanacak” dedi.

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk kez' olacak! Bakan duyurdu
Hande Dağ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale(Delice)-Çorum-Samsun Hızlı Demiryolu Projesi’nin Kırıkkale (Delice)-Çorum etabında yürütülen çalışmaları Sungurlu şantiyesinde inceledi. Saha incelemesi öncesinde gerçekleştirilen değerlendirme ve brifing toplantısına Çorum Valisi Ali Çalgan, TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt, AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal ve AK Parti Sungurlu İlçe Başkanı Nuh Aluç katıldı.

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için ilk kez olacak! Bakan duyurdu 1

Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için ilk kez olacak! Bakan duyurdu 2

“293 kilometrelik Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demiryolu Projesi’nin 120 kilometrelik kısmını oluşturan Kırıkkale (Delice)-Çorum etabını, saatte 200 kilometre hıza uygun şekilde projelendirdik. Yapım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. Proje tamamlandığında Çorum’a ilk kez demiryolu bağlantısı sağlanacak.”

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için ilk kez olacak! Bakan duyurdu 3

SAHADA 3 BİN PERSONEL ÇALIŞIYOR

14 Haziran’da temeli atılan ve TCDD Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projede çalışmaların kesintisiz devam ettiğini kaydeden Uraloğlu, “Kırıkkale(Delice)-Çorum etabında 3 bin personelimiz sahada 7/24 görev yapıyor. 6 köprü, 7 tünel, 2 aç-kapa tünel, 2 menfez, üst ve alt geçitlerde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kazı çalışmalarında yüzde 72,4 ilerleme sağladık. Hat genelinde ise yüzde 13,75 fiziki ilerleme sağlarken altyapıda yüzde 16,97 fiziki ilerleme kaydettik.” dedi.

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için ilk kez olacak! Bakan duyurdu 4

ANKARA–SAMSUN ARASI YOLCULUK SÜRESİ YAKLAŞIK 2,5 SAATE DÜŞECEK

293 kilometrelik Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demiryolu Projesi’nin tamamlanmasıyla bölgenin ulaşım altyapısının güçleneceğini hem de lojistik kapasitesinin artacağını belirten Uraloğlu, Ankara–Çorum arası yolculuk süresinin 1 saat 20 dakikaya, Ankara–Samsun arası yolculuk süresi ise yaklaşık 2,5 saate düşeceğini belirtti.

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için ilk kez olacak! Bakan duyurdu 5

ULUSLARARASI LOJİSTİĞE STRATEJİK KATKI

Hızlı tren hattının yalnızca İç Anadolu ile Karadeniz’i bağlamakla kalmayacağını, aynı zamanda uluslararası lojistik entegrasyona hizmet edeceğini vurgulayan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için ilk kez olacak! Bakan duyurdu 6

“Ankara-Kırıkkale(Delice)-Çorum-Samsun hattı, ilerleyen aşamalarda yapımı planlanan Kırıkkale (Delice) – Kırşehir – Aksaray Hızlı Demiryolu Hattı ile birleşerek, doğu batı ve kuzey-güney koridorlarının bir bütün olarak çalışmasını sağlayacak. Bu nedenle projemiz, Türkiye’nin hem Orta Koridor’da hem de Kalkınma Yolu Projesi’nde etkinliğini artırmak için kritik bir role sahip. Bu proje, Karadeniz havzası ve Samsun Limanı’nın, Akdeniz havzası ve İskenderun ve Mersin Limanları ile bağlantısını sağlayarak kuzey-güney koridorunu güçlendirecek, böylece Karadeniz ve Akdeniz limanları arasındaki intermodal ulaşım ağını tamamlayacak. Hattımız, karayollarındaki ağır trafik yükünün demiryolları ile dengelenmesi, lojistik maliyetlerin azaltılması ve taşımacılığın sürdürülebilir hale getirilmesi açısından stratejik önem taşıyor.” dedi.

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için ilk kez olacak! Bakan duyurdu 7

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için ilk kez olacak! Bakan duyurdu 8

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için ilk kez olacak! Bakan duyurdu 9

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'de 600'ün üzerinde istasyonu var!Türkiye'de 600'ün üzerinde istasyonu var!
'Son 2,5 yılın en düşüğü' Bakan Şimşek'ten 8 maddelik enflasyon mesajı'Son 2,5 yılın en düşüğü' Bakan Şimşek'ten 8 maddelik enflasyon mesajı

Anahtar Kelimeler:
Çorum hızlı tren Abdulkadir Uraloğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

PFDK sevkleri açıklandı!

PFDK sevkleri açıklandı!

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.