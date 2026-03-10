IBAN ile para gönderme için yeni kural! 15 Mart’ta başlıyor: En az '20 karakter' gerekecek

Bankacılık işlemlerinde yüksek tutarlı para gönderimlerine yönelik yeni bir uygulama devreye alınmaya hazırlanıyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan düzenlemenin 15 Mart itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Yeni sistemle birlikte IBAN, EFT ve havale yoluyla yapılan yüksek tutarlı para transferlerinde işlem amacının daha açık şekilde belirtilmesi gerekecek.

400 BİN TL ÜZERİ TRANSFERLERDE AÇIKLAMA ŞARTI

Yeni uygulama kapsamında internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM üzerinden gerçekleştirilen para transferlerinde belirli bir tutarın üzerindeki işlemler için açıklama girilmesi zorunlu olacak.

Buna göre gün içinde tek seferde ya da parça parça yapılan ve toplamı 400 bin TL’yi aşan IBAN transferlerinde, kullanıcıların işlemle ilgili en az 20 karakter uzunluğunda bir açıklama yazması gerekecek. Açıklama girilmemesi durumunda transfer işlemi gerçekleştirilemeyecek.

LİMİT 200 BİN TL’DEN 400 BİN TL’YE YÜKSELTİLDİ

Düzenleme ilk aşamada daha düşük bir tutar için planlanmıştı. Ancak yapılan değerlendirmelerin ardından uygulamadaki bu rakam 200 bin TL’den 400 bin TL’ye çıkarıldı.

Böylece günlük para transferlerinde açıklama zorunluluğu daha yüksek bir limitten itibaren uygulanacak.

YÜKSEK TUTARLI İŞLEMLER İÇİN EK BEYAN

Yeni düzenleme yalnızca açıklama zorunluluğuyla sınırlı olmayacak. Daha yüksek tutarlı işlemler için ek yükümlülükler de getirilecek.

Buna göre 2 milyon TL ile 20 milyon TL arasındaki işlemlerde “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurulması gerekecek. 20 milyon TL’nin üzerindeki transferlerde ise paranın kaynağına ilişkin ek bilgi ve belge talep edilebilecek.

AMAÇ PARA HAREKETLERİNİN DAHA YAKINDAN İZLENMESİ

Yeni uygulamayla birlikte yüksek tutarlı para transferlerinin daha şeffaf hale getirilmesi hedefleniyor. Bankalar gerekli gördükleri durumlarda açıklamayı yetersiz bularak işlemi onaylamayabilecek.

Düzenleme ile finansal hareketlerin daha yakından takip edilmesi ve şüpheli işlemlerin daha hızlı tespit edilmesi amaçlanıyor.