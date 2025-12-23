İhtiyaç kredisinde 12 ay vade ile 300 bin TL'nin geri ödemesi belli oldu

Bankalar kredilerinde faiz indirimlerine başladı. Merkez Bankası'nın politika faizinde indirime gitmesi ile beraber bankaların faiz indirimleri de başladı. Nakit ihtiyacı olanlar ise ihtiyaç kredilerindeki faiz oranlarını merak ediyor.

300 BİN TL'NİN GERİ ÖDEMESİ NE KADAR?

Peki, 12 ay vade ile 300 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka ihtiyaç kredilerinde faiz oranları...

AKBANK – 3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi



Faiz Oranı: %3,95

Aylık Taksit: 34.106 TL

Toplam Ödeme: 410.770 TL



CEPTETEB – İhtiyaç Kredisi



Faiz Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 31.756 TL

Toplam Ödeme: 382.577 TL

TEB – İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 31.756 TL

Toplam Ödeme: 382.577 TL

Yapı Kredi – İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,49

Aylık Taksit: 32.970 TL

Toplam Ödeme: 397.134 TL



Ziraat Bankası – İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,99

Aylık Taksit: 34.206 TL

Toplam Ödeme: 411.966 TL



Enpara.com – Masrafsız İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,49

Aylık Taksit: 32.970 TL

Toplam Ödeme: 395.634 TL



Garanti BBVA – Tüketici Kredisi

Faiz Oranı: %3,84

Aylık Taksit: 33.832 TL

Toplam Ödeme: 407.488 TL



GetirFinans – İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,49

Aylık Taksit: 32.970 TL

Toplam Ödeme: 395.634 TL