İhtiyaç kredisinde 12 ay vade ile 300 bin TL'nin geri ödemesi belli oldu

Bankalar kredilerinde faiz indirimlerine başladı. Merkez Bankası'nın politika faizinde indirime gitmesi ile beraber bankaların faiz indirimleri de başladı. Nakit ihtiyacı olanlar ise ihtiyaç kredilerindeki faiz oranlarını merak ediyor.
Peki, 12 ay vade ile 300 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka ihtiyaç kredilerinde faiz oranları...
AKBANK – 3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,95
Aylık Taksit: 34.106 TL
Toplam Ödeme: 410.770 TL
CEPTETEB – İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 31.756 TL
Toplam Ödeme: 382.577 TL
TEB – İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 31.756 TL
Toplam Ödeme: 382.577 TL
Yapı Kredi – İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 32.970 TL
Toplam Ödeme: 397.134 TL
Ziraat Bankası – İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,99
Aylık Taksit: 34.206 TL
Toplam Ödeme: 411.966 TL
Enpara.com – Masrafsız İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 32.970 TL
Toplam Ödeme: 395.634 TL
Garanti BBVA – Tüketici Kredisi
Faiz Oranı: %3,84
Aylık Taksit: 33.832 TL
Toplam Ödeme: 407.488 TL
GetirFinans – İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 32.970 TL
Toplam Ödeme: 395.634 TL
