İhtiyaç kredisinde 12 ay vade ile 300 bin TL'nin geri ödemesi belli oldu

Nakit ihtiyacı artan vatandaşlar bankaların ihtiyaç kredilerine yöneliyor. Merkez Bankası'nın faiz indirimleri bankaların kredi faiz oranlarına da yansımaya başladı. 12 ay vadeli 300 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar? İşte Akbank, TEB, Enpara, Ziraat Bankası geri ödemeleri...

Ezgi Sivritepe

Bankalar kredilerinde faiz indirimlerine başladı. Merkez Bankası'nın politika faizinde indirime gitmesi ile beraber bankaların faiz indirimleri de başladı. Nakit ihtiyacı olanlar ise ihtiyaç kredilerindeki faiz oranlarını merak ediyor.

300 BİN TL'NİN GERİ ÖDEMESİ NE KADAR?

Peki, 12 ay vade ile 300 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka ihtiyaç kredilerinde faiz oranları...

AKBANK – 3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,95
Aylık Taksit: 34.106 TL
Toplam Ödeme: 410.770 TL
CEPTETEB – İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 31.756 TL
Toplam Ödeme: 382.577 TL

TEB – İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 31.756 TL
Toplam Ödeme: 382.577 TL

Yapı Kredi – İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 32.970 TL
Toplam Ödeme: 397.134 TL
Ziraat Bankası – İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,99
Aylık Taksit: 34.206 TL
Toplam Ödeme: 411.966 TL
Enpara.com – Masrafsız İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 32.970 TL
Toplam Ödeme: 395.634 TL
Garanti BBVA – Tüketici Kredisi
Faiz Oranı: %3,84
Aylık Taksit: 33.832 TL
Toplam Ödeme: 407.488 TL
GetirFinans – İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 32.970 TL
Toplam Ödeme: 395.634 TL

