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İklim değişikliği poliçesi yaptıran her müşteri adına bir fidan

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.01.2020 16:00 | Son Güncelleme

İklim değişikliği konusunu bütünüyle sahiplenen ve bu alanda farkındalık oluşturan projeler hayata geçiren Sompo Sigorta, hizmete sunduğu ‘İklim Sigortası’ poliçesi için TEMA Vakfı ile iş birliği yaptı.

İklim değişikliği poliçesi yaptıran her müşteri adına bir fidan

İklim değişikliği konusunu bütünüyle sahiplenen ve bu alanda farkındalık oluşturan projeler hayata geçiren Sompo Sigorta, hizmete sunduğu ‘İklim Sigortası’ poliçesi için TEMA Vakfı ile iş birliği yaptı. İş birliği kapsamında 1 Şubat-30 Nisan 2020 tarihleri arasında satılan her ‘İklim Sigortası’ ürünü karşılığında, TEMA Vakfı’na bir adet fidan bağışı yapılıyor.
TEMA Vakfı ile bir iş birliği yapan Sompo Sigorta, 1 Şubat - 30 Nisan tarihleri arasında satılan her ‘İklim Sigortası’ ürünü karşılığında, TEMA Vakfı’na bir adet fidan bağışı gerçekleştiriyor. Böylece iklim değişikliğiyle mücadelede en etkili yöntemlerden biri olan ağaçlandırma ile orman varlığının artırılmasına katkı sağlıyor.
“Fidan bağışı ile müşterilerimiz nezdinde doğayı koruma farkındalığı oluşturmayı amaçlıyoruz“
Konu ile ilgili bilgi veren Sompo Sigorta Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özer Şimşek, “Sigorta sektörü iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmak ve önlem almak için görev alması gereken öncelikli sektörlerin başında geliyor. Biz de sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden bir marka olarak; iklim değişikliği konusunu bütünüyle sahipleniyor ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışıyoruz. Bu vizyonla geçtiğimiz yıl küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda önce toplumsal sonra bireysel düzeyde farkındalık oluşturmayı hedeflediğimiz ‘Yerküreye Saygı’ projesini hayata geçirdik. Küresel ısınmanın etkilerini her geçen gün daha çok hissettiğimiz bir dönemde, tüketicilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak, iklim değişikliği kaynaklı tüm riskleri güvence altına alan ‘İklim Sigortası’ poliçesini hayata geçirdik. Türkiye’nin ilk ‘İklim Sigortası’ olan bu ürünümüzle, şimdi faydalı bir adım daha atıyoruz. Müşterilerimiz nezdinde doğayı koruma konusunda farkındalık oluşturmak adına satılan her bir ‘İklim Sigortası’ poliçesine karşılık, TEMA Vakfı’na bir fidan bağışı gerçekleştiriyoruz. Amacımız orman varlığının çoğalmasına katkı yapmak ve iklim değişikliğine karşı daha güçlü mücadele etmek” dedi.
“TEMA Vakfı ile okullarda ‘İklimi Koru’ eğitimleri veriyoruz”
Yerküreye Saygı projesi kapsamında TEMA Vakfı ile yaptıkları iş birliği kapsamının oldukça geniş olduğuna dikkat çeken Şimşek, konu ile ilgili şu bilgileri aktardı: “Yerküreye Saygı projesi çatısı altında, Millî Eğitim Bakanlığı ve TEMA Vakfı iş birliğiyle çocukların hava olayları ve iklimlerin oluşumu konularında bilgilenmelerini hedefleyen ‘İklimi Koru’ eğitim programlarını başlatıyoruz. Programın diğer etkinlikleri sayesinde hem çocuk hem gençlerin sürdürülebilir yaşam konusunda farkındalık kazanmalarını amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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