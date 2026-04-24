İlk faiz indirimi için 3 kurum da aynı tarihi işaret etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayı para politikası toplantısında politika faizini yüzde 37'de sabit tuttu.

Dikkatler Orta Doğu’daki gelişmelere ve petrol fiyatlarına çevrilirken, TCMB’nin “faiz indirimine ne zaman başlayacağı” da piyasanın odak noktasında…

Gelecek dönemdeki ilk 3 faiz toplantısı 11 Haziran, 23 Temmuz ve 10 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Takvimde bu tarihler şimdiden “piyasa alarmı” olarak yerini aldı.

REZERVLER, RİSK PRİMİ, ATEŞKES…

İspanyol BBVA Research tarafından yayımlanan raporda “Rezervlerde yeniden toparlanma, CDS risk priminde gerileme ve dolarizasyon eğiliminin düşük seyretmesi, TCMB'nin de faizi sabit tutmasında etkili olmuş gibi görünüyor” ifadelerine yer verildi.

TCMB’nin, ekonomik aktivitede son dönemde gözlemlenen yavaşlama eğilimi ile Orta Doğu’da kalıcı ateşkes ihtimalini de göze aldığı görüşü savunuldu.

İNDİRİM TEMMUZDA BAŞLAR

Yıllık enflasyonun temmuza kadar %32 civarında seyredebileceği ileri sürülen raporda, “Fonlama faizi hazirandan itibaren kademeli olarak normalleşebilir ve politika faizine yaklaşabilir. Temmuz itibarıyla da sınırlı da olsa faizde indirim yeniden gündeme gelebilir” denildi.

Enerji fiyatlarına ilişkin tahminlere de atıfta bulunulan raporda, yıl sonunda TÜFE’nin %28,50 olabileceği aktarıldı.

JEOPOLİTİK GÜNDEM DESTEKLERSE…

İş Yatırım tarafından yayımlanan raporda ise, TCMB’nin nisan ve mayıs enflasyon verilerini görmek isteyebileceği belirtilerek, “Mayıs enflasyonu olumlu bir sinyal üretir, jeopolitik gündem de destekleyici olursa; temmuz toplantısına kadar fonlama kanalı %37 olan haftalık repo faizine kaydırılabilir” denildi.

BAZ SENARYODA 3 ŞART

İş Yatırım, baz senaryosunda 3 şartı öne çıkararak;

-ABD-İran ateşkesinin sürdüğünü,

-Mayıs-haziranda Hürmüz trafiğinde kayda değer bir iyileşme olduğunu

-2026’da ortalama petrol fiyatının 85 dolar düzeyinde gerçekleştiğini varsayıyor.

Bu kapsamda İş Yatırım, “Temmuz-Aralık dönemindeki 4 toplantıda 300 baz puan faiz indirimi bekliyoruz” görüşünü savunarak, yıl sonunda %27,5 enflasyon beklentisini dile getirdi.

YAZ AYLARININ ETKİSİ

Kuveyt Türk Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede de baz etkisinin devreye gireceği yaz aylarına dikkat çekilerek “TCMB'nin faiz indirim sürecine temmuz ayında başlamasını bekliyoruz. Nisana ilişkin mevcut göstergeler ise aylık TÜFE’nin %3,20-%3,50 bandında gerçekleşebileceğine işaret ediyor” ifadelerine yer verildi.