İngiltere'de yıllık enflasyon eylülde yatay seyretti

İngiltere'de enflasyon eylülde yıllık bazda yüzde 3,8 ile yatay seyir izledi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisinin (ONS) verilerine göre, enflasyon eylülde aylık ve yıllık bazda değişiklik göstermedi.

Enflasyon eylülde yıllık bazda yüzde 3,8 ile yatay seyir izledi. Beklenti, yıllık enflasyonun eylülde yüzde 4'e çıkacağı yönündeydi.

Enerji ve gıda fiyatları hariç olan çekirdek enflasyon eylülde yıllık bazda yüzde 3,5 olurken hizmet enflasyonu yüzde 4,7 ile sabit kaldı.

ONS Başekonomisti Grant Fitzner, verilere ilişkin değerlendirmesinde, yatay seyreden enflasyona eylülde en büyük etkiyi yakıt ve uçak bileti fiyatlarının yaptığını belirterek, bunun kültürel aktivitelere yönelik fiyatlardaki düşüşle dengelendiğini ifade etti.

Fitzner, gıda ve alkol dışı içecek fiyatlarının ise geçen yıl mayıstan beri ilk kez düşüş gösterdiğini kaydetti.

İngiltere Merkez Bankası, enflasyonu yüzde 2'ye düşürmeyi ve bu seviyede sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyor.Kaynak: AABu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

