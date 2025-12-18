FİNANS

İngiltere Merkez Bankası, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75'e çekti

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75'e çekti.

İngiltere Merkez Bankası, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75'e çekti

BoE'den yapılan açıklamaya göre, Para Politikası Kurulu toplantısında BoE Başkanı Andrew Bailey dahil 5 üye politika faizinin 25 baz puan düşürülmesi yönünde oy kullanırken, 4 üye faizin sabit bırakılması için görüş bildirdi.

Çoğunluğun sağlanmasıyla BoE, politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda 25 baz puan indirerek yüzde 3,75'e çekti.

Açıklamada, yıllık enflasyonun kasımda yüzde 3,2'ye gerilediği anımsatılarak, "Enflasyonun hala hedef seviye olan yüzde 2'nin üzerinde olmasına rağmen kısa vadede hedefe doğru gerilemesi bekleniyor. Kısıtlayıcı para politikasını yansıtan ve zayıf ekonomik büyüme ve iş gücü piyasasında artan durgunlukla tutarlı olarak, ücret artışı ve hizmet fiyat enflasyonu yavaşlamaya devam etti. Enflasyonun 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 3 civarına gerilemesini, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2'ye yakınsamasını bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Para politikasının, enflasyonun orta vadede yüzde 2 seviyesinde istikrarlı bir şekilde yerleşmesini sağlamak üzere belirlendiği kaydedilen açıklamada, enflasyonun daha uzun süre devam etme riskinin bir önceki toplantıdan beri azaldığı ancak orta vadeli enflasyon risklerinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, para politikasının daha da gevşetilme derecesinin enflasyon görünümüne bağlı olduğu ifade edilerek, "Ağustos 2024'ten bu yana banka faiz oranı 150 baz puan düşürüldüğünden, politikanın kısıtlayıcılığı azaldı. Mevcut verilere dayanarak, banka faiz oranının kademeli olarak düşmeye devam etmesi muhtemel ancak politikanın daha da gevşetilmesine ilişkin kararlar daha zorlu hale gelecektir." değerlendirmesi yer aldı.

İngiltere ekonomisinde büyümenin bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,1 ile BoE'nin beklentilerinin hafif altında kaldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Banka personelinin analizine göre, bu yavaşlamanın bir kısmı düzensiz ve temel çeyreklik ekonomik büyüme yüzde 0,2'ye yakın. Aylık ekonomik büyüme, piyasa sektörü üretiminin daha da düşmesi nedeniyle ekimde yüzde 0,1 geriledi. Bu, beklenenin altında bir oran ve Banka personeli artık dördüncü çeyrekte ekonomik büyümenin sıfır seviyesinde olacağını tahmin ediyor."

BoE'nin yılın dördüncü çeyreğine ilişkin bir önceki tahmini yüzde 0,3 olmuştu.

BoE Başkanı Andrew Bailey, karar sonrası değerlendirmesinde, enflasyondaki düşüşe işaret ederek, "Bu nedenle bugün faizi altıncı kez düşürerek yüzde 3,75'e indirdik. Faizin kademeli olarak düşüş eğiliminde olduğunu düşünüyoruz. Ancak her faiz indirimiyle, ne kadar daha düşüreceğimiz konusu daha da belirsiz hale geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

BoE, 6 Kasım'daki son toplantısında politika faizini yüzde 4'te sabit tutmuştu.Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

