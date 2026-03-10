FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

İnternetten yemek siparişlerinde yeni dönem! Sipariş veren bunları da görecek

İnternetten verilen yemek siparişlerinde yeni dönem başlıyor. Yemek siparişi hizmeti veren internet platformlarının restoranlardan kestiği komisyonlar bir süredir tartışma konusuydu. Ticaret Bakanlığı da artan şikayetlerin ardından yeni bir karar aldı. Yeni düzenlenmeyle platformların restoranlardan kestikleri komisyon, kurye ücreti, reklam ve görünürlük bedeli gibi tüm kalemler ayrıntılı bir şekilde satıcı panelinde gösterilecek.

İnternetten yemek siparişlerinde yeni dönem! Sipariş veren bunları da görecek
Ufuk Dağ

Ticaret Bakanlığı, yemek siparişi platformlarında fiyatları şişiren ve şikayetlere neden olan komisyon oranları ile ilgili harekete geçti. Yeni yapılan düzenlemeye göre online yemek sipariş platformları; restoranlardan kestikleri komisyon, kurye ücreti, reklam ve görünürlük bedeli gibi tüm kalemleri ayrıntılı bir şekilde satıcı panelinde gösterirken, tüketiciler de sipariş ekranında, ödedikleri bedelde satıcının hangi giderlerinin olduğunu takip edebilecek.

İnternetten yemek siparişlerinde yeni dönem! Sipariş veren bunları da görecek 1

YÜKSEK KOMİSYONLAR GÜNDEM OLMUŞTU

Ticaret Bakanlığı'na iletilen bilgilere göre, yemek siparişi verilen elektronik platformlar hızla yaygınlaşırken, aracı platformlar restoranlardan komisyon bedeli, reklam bedeli, kampanya katılım bedeli, kurye hizmet bedeli ve benzeri ücretler kesiyor.

Bakanlığa ulaşan şikayetlerde yüksek komisyon oranlarının yanı sıra değişken ve karmaşık ücretlendirme, tahsil edilen bedellere ilişkin açık bilgilendirme yapılmaması öne çıkıyor.

BAKANLIKTAN KRİTİK KARAR

Sabah'ta yer alan habere göre gelen şikayetler üzerine harekete geçen bakanlık, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, kendisine verilen düzenleyici yetkiyi kullanarak kritik bir karar aldı. Karara göre, online yemek sipariş platformları, restoranlardan "asli hizmetler" adı altında keyfi ücretler talep edemeyecek.

TÜKETİCİLER KESİNTİLERİ GÖRECEK

Elektronik ortamda sipariş alınması, platforma iletilmesi, ödeme süreci ve siparişe ilişkin temel altyapı hizmetleri için ayrıca ücret istenemeyecek. Platformlar restoranlardan kestikleri komisyon, kurye ücreti, reklam ve görünürlük bedeli gibi tüm kalemleri ayrıntılı bir şekilde satıcı panelinde gösterecek.

İnternetten yemek siparişlerinde yeni dönem! Sipariş veren bunları da görecek 2

KALEM KALEM YAZACAK

Tüketiciler de sipariş ekranında, ödedikleri yemek ücretinde hangi giderlerin satıcıdan tahsil edildiğini; komisyon bedeli, taşıma bedeli, görünürlük bedeli ve benzeri hizmet kalemleri şeklinde takip edebilecek. Karar uyarınca, indirim gibi kampanyalara katılmayı reddeden restoranlara kısıtlama veya ceza uygulanamayacak.

1 NİSAN'A KADAR SÜRE TANINDI

Bakanlık, platformlardaki karmaşık komisyon hesaplamalarına da yeni düzen getirdi. Buna göre yemeğin fiyatında indirim yoksa komisyon ürünün ana fiyatı üzerinden hesaplanacak. Restoran indirim yaparsa komisyon, müşterinin cebinden çıkan fiili tutar üzerinden alınacak. Bakanlık platformlara yeni kurallara uyum için 1 Nisan 2026 tarihine kadar süre tanıdı. Bu tarihten itibaren şeffaflık kurallarına uymayan platformlara yönelik denetimlerin sıkılaştırılması bekleniyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli olduSerbest piyasada döviz açılış fiyatları belli oldu
Akaryakıta zam geldi, tabela yine değiştiAkaryakıta zam geldi, tabela yine değişti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
internet Ticaret Bakanlığı sipariş yemek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump: "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

Trump: "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

Türkiye'ye düşen füzeyle ilgili çarpıcı açıklama: "Atıldığı yer tespit edildi"

Türkiye'ye düşen füzeyle ilgili çarpıcı açıklama: "Atıldığı yer tespit edildi"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan derbi sonrası tarihi isyan! "Ali Koç 7 sene uğraştı yapamadı, kimse bizden efendilik beklemesin!"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan derbi sonrası tarihi isyan! "Ali Koç 7 sene uğraştı yapamadı, kimse bizden efendilik beklemesin!"

Şarkıcı Edis ve eski sporcu Adem Kılıçcı'nın test sonuçları belli oldu

Şarkıcı Edis ve eski sporcu Adem Kılıçcı'nın test sonuçları belli oldu

Trump konuştu petrol fiyatları sert düşüşe geçti

Trump konuştu petrol fiyatları sert düşüşe geçti

Hafize Gaye Erkan’ın yeni görevi belli oldu!

Hafize Gaye Erkan’ın yeni görevi belli oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.