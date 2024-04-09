FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İsimsiz hayırsever bu kez Bursa'da ortaya çıktı! Ramazan Bayramı öncesi 600 elektrik faturasını ödedi

İsimsiz hayırsever bu kez Bursa'da ortaya çıktı! Ramazan Bayramı öncesi 600 elektrik faturasını ödedi

09.04.2024 10:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin dört bir yanındaki yardımseverlere bir yenisi daha eklendi. Ramazan Bayramı öncesinde Bursa’daki bir yardımsever 400 hanenin ödenmemiş 600 elektrik faturasını ödedi.

İsimsiz hayırsever bu kez Bursa'da ortaya çıktı! Ramazan Bayramı öncesi 600 elektrik faturasını ödedi

Bursalı yardımsever bir işveren, Ramazan Bayramı öncesi ekonomik anlamda zorluk yaşayan ailelerin elektrik faturalarını ödedi. Ailelere destek olmak isteyen kişi, Uludağ Elektrik şirketinden ödeme güçlüğü yaşayan ailelerin tespit edilmesini talep etti.

ABONELER TEK TEK BELİRLENDİ

Harekete geçen ekipler, mesken abonelerinin elektrik faturalarını belirledi. Bu kişiler belirlenirken sosyal yardım desteği alan ve evinde cihaza bağlı hastası olan kişiler tercih edildi.

ghfjf

600'ÜN ÜZERİNDE ELEKTRİK FATURASINI ÖDEDİ

Yardımsever iş insanı tarafından 400’den fazla abonenin 600’ün üzerinde faturası ödenirken, toplamda 200 bin TL’lik bir tutar, fatura ödemelerinde kullanıldı.

İlginizi Çekebilir

Kulisleri sallayan isim sessizliğini bozdu

Kulisleri sallayan isim sessizliğini bozdu

 Mehmet Şimşek kapıyı sert kapattı

Mehmet Şimşek kapıyı sert kapattı

 Tüm kira sözleşmeleri e-Devlet’e geliyor

Tüm kira sözleşmeleri e-Devlet’e geliyor

 Kademeli emeklilik bekleyene kötü haber!

Kademeli emeklilik bekleyene kötü haber!

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tavuk döner mi lahmacun mu tartışması son buldu! Zirve değişmedi ama tatlı da büyük sürpriz varTavuk döner mi lahmacun mu tartışması son buldu! Zirve değişmedi ama tatlı da büyük sürpriz var
İsrail'e kısıtlama kararına dikkat çeken yorumİsrail'e kısıtlama kararına dikkat çeken yorum
Tüm kira sözleşmeleri e-Devlet’e geliyorTüm kira sözleşmeleri e-Devlet’e geliyor
Anahtar Kelimeler:
Bursa Elektrik faturası
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Şimşek kapıyı sert kapattı

Mehmet Şimşek kapıyı sert kapattı

Kademeli emeklilik bekleyene kötü haber!

Kademeli emeklilik bekleyene kötü haber!

Ticaret Bakanlığı'ndan İsrail'e ihracat kısıtlaması

Ticaret Bakanlığı'ndan İsrail'e ihracat kısıtlaması

O ülkede ücretsiz arsa dağıtmaya başladılar!

O ülkede ücretsiz arsa dağıtmaya başladılar!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.