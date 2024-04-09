İsimsiz hayırsever bu kez Bursa'da ortaya çıktı! Ramazan Bayramı öncesi 600 elektrik faturasını ödedi

Bursalı yardımsever bir işveren, Ramazan Bayramı öncesi ekonomik anlamda zorluk yaşayan ailelerin elektrik faturalarını ödedi. Ailelere destek olmak isteyen kişi, Uludağ Elektrik şirketinden ödeme güçlüğü yaşayan ailelerin tespit edilmesini talep etti.

ABONELER TEK TEK BELİRLENDİ

Harekete geçen ekipler, mesken abonelerinin elektrik faturalarını belirledi. Bu kişiler belirlenirken sosyal yardım desteği alan ve evinde cihaza bağlı hastası olan kişiler tercih edildi.

600'ÜN ÜZERİNDE ELEKTRİK FATURASINI ÖDEDİ

Yardımsever iş insanı tarafından 400’den fazla abonenin 600’ün üzerinde faturası ödenirken, toplamda 200 bin TL’lik bir tutar, fatura ödemelerinde kullanıldı.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





