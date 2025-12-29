İslam Memiş 2026'nın şampiyonunu değiştirdi: Altın ve gümüş için bomba tahmin

Altın fiyarları son zamanlarda dalgalı bir seyir izliyor. Yılın son günlerinde yeniden yükselişe geçen altın yatırımcısının yeniden araştırma içerisine girmesine neden oldu. 2026 yılında dolar kurunda nasıl değişiklikler olacak? Gümüşün yükselişi devam edecek mi? Finans Analisti İslam Memiş, piyasalar hakkında değerlendirme yaparak açıkladı.

Piyasalarda yıl sonu tatilinin etkisiyle sakin bir hava hakim olduğunu belirten Memiş, özellikle gümüş tarafında yaşanan sert hareketlere dikkat çekti. Memiş, "Piyasalar tatile girdiği için sakin bir hava var. Ancak gümüş tarafı çok önemli. Gümüşte yaşanan agresif kırılma dikkatleri üzerine çekti. Bu aşamadan sonra çok dikkatli olunması gerekiyor" dedi.

LİSTEDEN ÇIKARDIK!

Gümüşte manipülasyon riskine vurgu yapan Memiş, bu nedenle pozisyonlarını kapattıklarını belirterek, “Çok fazla gümüşe yaklaşmıyoruz çünkü manipülasyon var. Gümüşün gram fiyatı 105 lira seviyesine çıktı. 2026 yılında gümüşün şampiyon olacağını söylemiştik ancak son iki haftada yaşanan bu agresif yükseliş nedeniyle gümüşü 2026 şampiyonluk listesinden çıkardık” ifadelerini kullandı.

Memiş, gümüşte yaşanan hareketlerin daha önce altın tarafında görülen sert yükseliş ve ardından gelen düşüşe benzediğini belirterek, “Ekim ayında altının 4.395 seviyesine yükselip ardından sert şekilde çakılması gibi, benzer bir senaryo şu an gümüş tarafında yaşanıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Altın-gümüş rasyosuna da dikkat çeken Memiş, “Altın-gümüş rasyosu şu an 57 seviyesinde. En son 2026 yılında 67 seviyesini bekliyorduk ancak daha yıl bitmeden 57,5 seviyesini gördük. Bu nedenle tekrar gümüşten uzaklaştık, gümüşlerimizi satıp altın pozisyonu aldık” dedi.

Borsa İstanbul’a ilişkin beklentilerini de paylaşan Memiş, "Borsa tarafında 11.200 – 11.600 puan aralığını takip edeceğim" ifadelerini kullandı.

DOLAR KURU 2026'DA NEREYE GİDECEK?

Döviz kuruna ilişkin değerlendirmesinde ise dolar/TL’nin yılı 43 lira seviyesinin altında tamamlayacağını öngören Memiş, yukarı yönlü risklere de dikkat çekti. Memiş, “Dolar kuru stabil. Yılı 43 lira seviyesinde bitireceğini düşünüyorum. Ancak yukarı yönlü hareketlerde 2026 yılında 50 liraya kadar yolu açık” diye konuştu.

EURO DOLAR PARİTESİ SEYRİ

Ocak ayında açıklanacak Fed ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararlarının piyasalar açısından kritik olacağını belirten Memiş, “Fed’in faiz indirimlerine devam etmesiyle Euro/Dolar paritesinde 1,22 seviyelerini bekliyoruz” dedi.

Ons altının haftaya satıcılı başladığını belirten Memiş, “Büyük bir düşüş değil ama ons altın 4.530 dolar seviyesinde. Trump’ın Kafkaslar ile ilgili açıklamaları iyimserliği destekledi, bu da ons tarafında geri çekilmeye neden oldu. Tarihi rekorlardan bir miktar gerileme görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

GRAM ALTIN İÇİN ENTERSAN BİR FİYATLAMA

Gram altın fiyatlarına da değinen Memiş, “Gram altın 6.237 lira seviyesinde. Fiziki altın geçen hafta 6.300 seviyesinden düştü. Altın şu aşamada alınabilecek seviyede değil. Enteresan bir fiyatlama var, bu nedenle uzak durmaya devam ediyoruz” dedi.

Kripto para piyasasına ilişkin soruları da yanıtlayan Memiş, Bitcoin’in gümüşe kıyasla daha avantajlı olduğunu belirterek, “Bitcoin biraz alıcılı ilerliyor. ‘Gümüş mü Bitcoin mi?’ sorusunun cevabı tabii ki Bitcoin. Noel tatili nedeniyle önemli bir veri akışı yok, bu hafta piyasalar sakin geçecek” ifadelerini kullandı.

Son olarak yatırımcılara uyarılarda bulunan İslam Memiş, “Gümüşten özellikle uzak durulmalı. Altın tarafında kısmi kâr satışları nedeniyle düşüşler olabilir. Uzun vadeli yatırımcı olacağız, ‘al-unut’ stratejisiyle hareket edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.