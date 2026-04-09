İslam Memiş ralli öncesi son fırsatı açıkladı! Yatırımcılara uyarı: Aldanmayın

ABD-İran arasındaki ateşkes ile yeniden yükselişe geçen gram altın için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ralli öncesi son fırsatı açıkladı. Uzman isim yatırımcıları 'aldanmayın' diyerek uyardı.

İslam Memiş ralli öncesi son fırsatı açıkladı! Yatırımcılara uyarı: Aldanmayın
Cansu Çamcı

Ortadoğu'daki savaşta ateşkes ilan edilmesi ile birlikte piyasalarda hareketlilik bekleniyordu. Ateşkes sonrası altın fiyatları sert yükseldi. Ons altın 3 haftanın zirvesine çıkarken, gram altın ise Kapalı Çarşı'da 7.000 TL barajını kırdı geçti.

RALLİ ÖNCESİ SON FIRSATI AÇIKLADI

Altının gramı ateşkesteki belirsizliğe yönelik sert açıklamalarla yeniden 7.000 TL'nin altına indi. Yatırımcılar sarı metalde yükselişin sürüp sürmeyeceğini merak ederken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ralli öncesi son fırsatı açıkladı.

Yatırımcıların yakından takip ettiği Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kişisel Youtube kanalı üzerinden yaptığı değerlendirmede ABD ve İran arasındaki 15 günlük ateşkes sürecindeki belirsizliğe dikkat çekti.

İslam Memiş ralli öncesi son fırsatı açıkladı! Yatırımcılara uyarı: Aldanmayın 1

2026 yılını "manipülasyon yılı" olduğunu yeniden hatırlatan İslam Memiş, gram altın için 10 bin TL, gümüş onsu için ise 96 dolar hedeflerini yineledi. Memiş, "Bugüne kadar, yani bu 40 günlük süreç içerisinde piyasalarda ciddi bir manipülasyon fiyatlaması olduğunu hep beraber gördük. Dünyada bütün yatırımcılarını ya da merkez bankalarını bilerek ve isteyerek soydular" ifadelerini kullandı.

İslam Memiş ralli öncesi son fırsatı açıkladı! Yatırımcılara uyarı: Aldanmayın 2

15 günlük ateşkes sürecinin kalıcılığının belirsiz olduğunu ifade eden uzman, piyasaların cuma günü başlayacak görüşmelere odaklandığını belirtti.

GRAM ALTINDA BİR SONRAKİ HEDEF 8.000 TL

Altın fiyatlarındaki yükseliş beklentisini koruyan Memiş, ons altın için 5.880 - 6.000 dolar, gram altın için ise 10.000 TL hedeflerinde bir revizeye gitmediğini açıkladı.

Ons altının kalıcı yükselişler için 4.900 dolar seviyesini kırması gerektiğini belirten Memiş, şu değerlendirmede bulundu:

"Gram altın TL fiyatında 6.500-7.000 lira aralığını alım fırsatı olarak görmeye tekrar devam ediyoruz. Tekrar çok yakın bir zamanda 7.000 lira seviyesine oturan, 7.000-8.000 lira aralığında dalgalanan bir gram altın bizi bekliyor olacak.

İslam Memiş ralli öncesi son fırsatı açıkladı! Yatırımcılara uyarı: Aldanmayın 3

TEPKİ YÜKSELİŞLERİNE ALDANMAYIN

Tepki yükselişlerine aldanmamalı ve fizikî varlıklara sahip çıkılmalıdır; düşüşler kalıcı değildir. Uzun vadeli, profesyonel bir yatırımcı gibi düşünmek gerekir. Profesyonel yatırımcı herkes "düşecek" derken alım yapar; Ocak ayındaki gibi balon fiyatlar varken ve herkes "uçacak" derken ise çıkış yapar."

İslam Memiş ralli öncesi son fırsatı açıkladı! Yatırımcılara uyarı: Aldanmayın 4

GÜMÜŞTE 2026 ROTASI 96 DOLAR

Gümüşün altına kıyasla daha fazla prim yaptığını ve altın-gümüş rasyosunun gümüş lehine gerilediğini ifade eden Memiş, 2026 yılının gümüş için bir "toplama yılı" olduğunun altını çizdi. Gümüş ons fiyatı beklentisini 50 dolardan 61 dolara revize ettiğini hatırlatan uzman, "Gümüş 2026 yılında toplama yılıdır; bakın toplama yılı, satma yılı değil. Gram tarafta 135-140 lira seviyesi yine gündemde" dedi.

Memiş ayrıca, yıl sonuna kadar ons gümüşte 96 dolar direncinin takip edileceğini belirtti.

İslam Memiş ralli öncesi son fırsatı açıkladı! Yatırımcılara uyarı: Aldanmayın 5

BORSADA HEDEF 20.000 PUAN

İslam Memiş, "Borsa İstanbul 13.570 puan seviyesinde ve %5 yükseliş var; 13.600 puan seviyesinin üzerindeki kalıcılığı yakından takip edeceğiz. 12.400-12.900 puan aralığını her zaman alım fırsatı olarak görmüştük.
Bu yıl 16.000 puan seviyesinin üzerinde, hatta 20.000 puan seviyesine kadar yükseliş beklentimi koruyorum; 13.000 puan seviyesi altındaki her rakam alım fırsatı olmaya devam edebilir." ifadelerini kullandı.

HER RAKAMI BEDAVA UCUZ

İslam Memiş, döviz kurlarına ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Euro/dolar paritesinde 1,15 seviyesinin altındaki her rakamı "bedava", 1,1580-1,1680 bant aralığını ise her zaman ucuz gördüğümü ifade ettim. Euro için bu yıl 1,212 seviyesi hedeftir ve 1,15 altından alanlar iyi bir karar vermiştir."

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

