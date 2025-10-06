FİNANS

İstanbul Altın Rafinerisi operasyonunda 'Kuyumcukent-Özcan Halaç' detayı... İsim listesi ortaya çıktı, kamu zararı 12 milyon dolar

İstanbul Altın Rafinerisi'ne yönelik operasyon Türkiye gündemine oturdu. Piyasaların ve yatırımcıların merakla takip ettiği kritik operasyonda 23 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, isim listesi ortaya çıktı. Gözaltına alınanlar arasında Kuyumcukent Yönetim Kurulu eski Başkanı Özcan Halaç'ta yer alırken; 12 buçuk milyonluk kamu zararı iddiası ise dikkat çekti.

İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye ve bağlı şirketlerine düzenlenen operasyon bir anda gündem yarattı. Ekipler sabah saatlerinde eş zamanlı olarak düğmeye basarken hakkında gözaltı kararı bulunan 23 şüpheliden 21'i yakalandı. İstanbul Sanayi Odası (İSO) 2024 yılı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında 5. sırada yer alan şirkete yapılan operayon merak konusu olurken, söz konusu operasyona ait detaylar da ortaya çıktı. Gözaltı listesinde yer alan isimler belli olurken, 'Kuyumcukent' detayı ise dikkat çekti.

KUYUMCUKENT DETAYI

Gözaltınan alınan isimlerden olan İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. sahibi Özcan Halaç'ın Kuyumcukent Yönetim Kurulu eski Başkanı olduğu belirlenirken, gözaltına alınanlar arasında kritik isimlerin olduğu görüldü.

DEVLET DESTEĞİ ALIP, 24 YENİ ŞİRKET KURMUŞLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İAR AŞ sahibi Özcan Halaç, İAR Genel Müdürü Ayşen Esen, İAR Muhasebe Müdürü Nasuh Göçmen, İAR Pazarlama Müdürü Serdar Saraç ve eşi Halk Bankası çalışanı Betül Saraç, İAR çalışanı Erkam Halaç, Gram Altın Kıymetli Madenler Rafineri San. Tic. AŞ. çalışanı Bülent Halaç, Gram Altın Kıymetli Madenler Rafineri San. ve Tic. AŞ Müdürü Erman Dönmez, Yalçıntaş Kıymetli Madenler Tic. Ltd. Şti. çalışanı İbrahim Sontur, Kuyumcukent Enerji Üretim ve İşletme AŞ. Müdürü Mehmet Bora Tütüncüoğlu, İstanbul Gümüş Rafinerisi AŞ. İşletme Müdürü Cenk Kocatüfek'in devletin sunduğu yüzde 3 desteği almak için kendileri ve söz konusu şirketlerin çalışanı olan 30 kişinin üzerine 24 yeni şirket kurduğu tespit edildi.

12 MİLYON DOLARLIK KAMU ZARARI

Bu şirketler üzerinden kıymetli metaller ve altın bileşenleri adı altında toplam 543 milyon 634 bin 253 dolar ihracat tutarı üzerinden yüzde 3 devlet desteği alıp, belirli organizasyon ile sistemli olarak devleti 12 milyon 537 bin 560 dolar zarara uğrattıkları belirlenen soruşturmada, bu işlemleri yapan 24 şirket ile şirketlerin sahibi ve çalışanı olan 23 şüpheli belirlendi.

Söz konusu soruşturmadaki detaylara göre; Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından "Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğine İlişkin Uygulama Talimatı" yayımlandığı, bu talimat kapsamında, devletin ihracat yaparak ülkeye döviz girişi sağlayan şirketlere, döviz tutarı üzerinden yüzde 3 destek verdiği, ancak bu kapsamda bazı kişilerin devletin sunduğu desteği almak için altın madenini yasal çerçevede şirketler üzerinden yurt dışından ithal ettiği belirlendi.

ALTIN OCAKLARINDA ERİTMİŞLER

Şirketlerin ithal ettiği altın madenini ülkede bulunan altın ocaklarında erittiği, eritilen altının, asit solüsyonlarla karıştırarak işlenmiş olarak gösterildiği, bu şekilde ortaya çıkan kıymetli maden bileşenlerinin, yurt dışına yasal olarak çıkarıldığı, bunun üzerinden döviz kazancı sağlandığı tespit edildi.

Bu şirketlerin kazandığı dövize talimatlar çerçevesinde yüzde 3 devlet desteği aldığı, bu işlemin belirli bir organizasyon içerisinde devleti sistemli olarak zarara uğratılmaya yönelik yapıldığı ve haksız kazanç elde edildiği bilgisine ulaşıldı.

21 GÖZALTI VAR, 2 İSİM FİRARİ

Savcılığın gözaltı kararının ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca İstanbul'da 12 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda belirlenen 23 şüpheliden 21'i gözaltına alınırken, firari 2 zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şüpheliler hakkında, "1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu ve Bunun Tebliğlerine Muhalefet", "4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet", "1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet" suçlarından gözaltı kararı verildiği kaydedilmişti.

(AA)

ihracatımız şu kadar artı diye övündükleri de yurtdışından getirip paketleyip satıyorlar üretimin temelinin bizim ülkemizde olursa buna ihracat arttı dersiniz diyorduk işte bir örneği daha
