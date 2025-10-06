FİNANS

İstanbul Altın Rafinerisi soruşturmasında dikkat çeken kare! İki isim bir arada: Yıllar önceki fotoğraf sosyal medyada gündem oldu

Türkiye güne İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) AŞ'ye düzenlenen operasyonla başladı. Operasyona giden soruşturmada 23 şüphelinin devleti 12 milyon zarara uğrattığı öne sürülüyor. Bu kapsamda gözaltına alınan İAR AŞ sahibi Özcan Halaç ve İAR Genel Müdürü Ayşen Esen'in de yer aldığı dikkat çeken bir fotoğraf karesi ortaya çıktı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İAR AŞ ve ilişkili şirketlerin yetkilileri olan 23 şüphelinin, hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü bir şekilde kamu zararına yol açtığı iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturmada 21 şüpheli gözaltına alındı.

24 YENİ ŞİRKET KURULDU

AA'nın aktardığına göre; soruşturma kapsamında İAR AŞ sahibi Özcan Halaç ve İAR Genel Müdürü Ayşen Esen dahil birçok kişinin devletin sunduğu yüzde 3 desteği almak için kendileri ve söz konusu şirketlerin çalışanı olan 30 kişinin üzerine 24 yeni şirket kurduğu anlaşıldı.

DEVLETİ 12 MİLYON DOLAR ZARARA UĞRATTILAR

23 şüphelinin kurdukları organizasyonla kıymetli metaller ve altın bileşenleri adı altında toplam 543 milyon 634 bin 253 dolarlık ihracat üzerinden yüzde 3 devlet desteği aldıkları, sistemli olarak devleti 12 milyon 537 bin 560 dolar zarara uğrattıkları belirlendi.

ESKİ EKONOMİ BAKANIYLA FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan gözaltına alınan isimlerden İAR AŞ sahibi Özcan Halaç ve İAR Genel Müdürü Ayşen Esen'le ilginç bir detay ortaya çıktı. Halaç ve Esen'in yıllar önce eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile birlikte poz verdiği fotoğraf karesi gündeme geldi.

Şu an AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı olarak görev yapan Zeybekci'nin 2017'de "Altın Rafinerisi Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Halaç ve Genel Müdürü Ayşen Esen ile yeni üretim bandında incelemelerde bulunduk" notuyla paylaştığı fotoğraf karesi sosyal medyada gündem oldu.

HANGİ SUÇLAMALAR YÖNELTİLİYOR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şüpheliler hakkında, "1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu ve Bunun Tebliğlerine Muhalefet", "4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet", "1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet" suçlarından gözaltı kararı verildiği kaydedilmişti.

