İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

İstanbul'da şubatta fiyatı en çok artan ürün salatalık, en çok düşen ürün ise uçak bileti oldu. Şubatta bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ürün yüzde 60,94 ile salatalık olurken, en fazla fiyat azalışı yüzde 43,80 ile uçak bilet ücretlerinde görüldü.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), şubat ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı.

Şubatta bir önceki aya göre indekste yer alan 336 ana üründen 244'ünün fiyatında artış izlenirken, 32 ürünün fiyatı azaldı.

Geçen ay fiyatı en fazla artan ürün yüzde 60,94 ile salatalık oldu. Bunu yüzde 60,86 ile çarliston biber, yüzde 60,80 ile sivri biber, yüzde 59,61 ile kabak ve yüzde 54,01 ile dolmalık biber takip etti.

Fiyatı en çok artan diğer ürünler ise yüzde 42,96 ile taze fasulye, yüzde 40,80 ile patlıcan, yüzde 34,10 ile limon, yüzde 28,16 ile maydanoz, yüzde 28,08 ile kıvırcık ve yüzde 24,61 ile karnabahar oldu.

Ulaştırma harcamalarında ise ulaşım araçları ile ilgili hizmet ücreti yüzde 20,78, taksi ücreti yüzde 20,00 ve okul servis ücreti yüzde 19,98 artış kaydederken, gıda grubunda fiyatlara bakıldığında tereyağı yüzde 15,85, yoğurt yüzde 15,31, kaymak yüzde 13,79 ve kaşar peyniri yüzde 13,17 yükseldi.

Şubatta bir önceki aya göre fiyatı en çok azalan ürün ise yüzde 43,80 ile ulaştırma harcamaları grubunda yer alan uçak bileti oldu. Onu, yüzde 11,97 ile kişisel seyahat harcamaları, yüzde 9,03 ile elektrikli kesici aletler, yüzde 8,45 ile kadın pardösü ve yüzde 6,06 ile kadın ayakkabı takip etti.

Fiyatı en çok azalan diğer ürünler ise yüzde 5,68 ile kadın kazak, yüzde 5,30 ile kadın çantası, yüzde 5,28 ile erkek bot, yüzde 5,22 ile otel ücreti, yüzde 5,03 ile kadın hırka ve yüzde 4,72 ile kadın kaban oldu. Bunları yüzde 4,53 ile erkek kazak, yüzde 3,78 ile elektrikli küçük ev aletleri, yüzde 2,15 ile kadın mont, yüzde 2,07 ile porselen ev eşyası ve yüzde 1,69 ile kadın elbisesi izledi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

