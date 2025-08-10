FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

İstanbul depremini değerlendirip orayı işaret etmişti: 1 ay önceden bilmiş! Üşümezsoy'un o sözleri Sındırgı depremi sonrası yeniden gündem oldu

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul'da yaşanan depremin ardından 'deprem olabilir' diye işaret ettiği Balıkesir'in Sındırgı ilçesi 6.1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Üşümezsoy'un katıldığı bir programda dile getirdiği bir ay önceki tahminin doğru çıkması sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul depremini değerlendirip orayı işaret etmişti: 1 ay önceden bilmiş! Üşümezsoy'un o sözleri Sındırgı depremi sonrası yeniden gündem oldu
Mustafa Fidan

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde ondan fazla bina yıkıldı. Sındırgı'da yaşanan depremin ardından, yaklaşık bir ay önce deprem olması beklenen yerler arasında Sındırgı'yı işaret eden Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un sözleri yeniden gündem oldu.

İstanbul depremini değerlendirip orayı işaret etmişti: 1 ay önceden bilmiş! Üşümezsoy un o sözleri Sındırgı depremi sonrası yeniden gündem oldu 1

İSTANBUL DEPREMİNİN ARDINDAN SINDIRGI'YI İŞARET ETMİŞTİ

İstanbul'da yaşanan depremin ardından değerlendirmeler yapan Üşümezsoy, deprem olması muhtemel bölgeler arasında Sındırgı'yı işaret etmişti. Üşümezsoy, katıldığı programda şu ifadeleri kullanmıştı;

İstanbul depremini değerlendirip orayı işaret etmişti: 1 ay önceden bilmiş! Üşümezsoy un o sözleri Sındırgı depremi sonrası yeniden gündem oldu 2

"Deprem olması beklenen bölgeler var. Simav ve hemen kuzeyinde Uşak'a doğru, batısında Balıkesir Sındırgı ve kuzeyde Emet var. Oralarda deprem olabilir. Simav'da da 5 şiddetinde deprem olmuştu. Oralar aktif bölgeler."

İstanbul depremini değerlendirip orayı işaret etmişti: 1 ay önceden bilmiş! Üşümezsoy un o sözleri Sındırgı depremi sonrası yeniden gündem oldu 3

DEPREM UZMANI ÜŞÜMEZSOY'UN SINDIRGI TAHMİNİ GÜNDEM OLDU

Balıkesir'in Sıngırgı ilçesinde yaşanan ve büyük korkuya sebep olan 6.1'lik sarsıntının ardından Üşümezsoy'un Sındırgı tahmini yeniden gündem oldu. Çok sayıda kullanıcı, deprem uzmanı Üşümezsoy'un Sındırgı'dan deprem beklendiğine ilişkin açıklamasına yorum yaptı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SON DAKİKA | Balıkesir'de art arda depremler... 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası bir bina yıkıldı: Bölgeden ilk görüntüler geldi! SON DAKİKA | Balıkesir'de art arda depremler... 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası bir bina yıkıldı: Bölgeden ilk görüntüler geldi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Desteğe 19 firma daha katıldı! Yüzde 35'e varan indirimDesteğe 19 firma daha katıldı! Yüzde 35'e varan indirim
En düşük memur maaşı için '67 bin TL' rakamını verdi!En düşük memur maaşı için '67 bin TL' rakamını verdi!
Anahtar Kelimeler:
deprem Balıkesir Sındırgı şener üşümezsoy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
SON DAKİKA | Balıkesir'de art arda depremler... 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası bir bina yıkıldı: Bölgeden ilk görüntüler geldi!

SON DAKİKA | Balıkesir'de art arda depremler... 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası bir bina yıkıldı: Bölgeden ilk görüntüler geldi!

'Allah'ım her yer yıkıldı' Deprem sonrası yeni görüntü

'Allah'ım her yer yıkıldı' Deprem sonrası yeni görüntü

En düşük memur maaşı için '67 bin TL' rakamını verdi!

En düşük memur maaşı için '67 bin TL' rakamını verdi!

'149 bin TL geri alabilirler' Kuyumcudan altın alanları uyardı!

'149 bin TL geri alabilirler' Kuyumcudan altın alanları uyardı!

'Olmaz' denileni yaptı! Dinlenme tesisinde tanıştığı kişinin tavsiyesiyle başladı, satmadığı yer yok

'Olmaz' denileni yaptı! Dinlenme tesisinde tanıştığı kişinin tavsiyesiyle başladı, satmadığı yer yok

Desteğe 19 firma daha katıldı! Yüzde 35'e varan indirim

Desteğe 19 firma daha katıldı! Yüzde 35'e varan indirim

Diğer Haberler

Desteğe 19 firma daha katıldı! Yüzde 35'e varan indirim

Desteğe 19 firma daha katıldı! Yüzde 35'e varan indirim

En düşük memur maaşı için '67 bin TL' rakamını verdi! 'Teklif yüksek değil, maaş düşük'

En düşük memur maaşı için '67 bin TL' rakamını verdi!

İnternet alışveriş sözleşmesinde kritik detay 'Önce onlara bakmalı'

İnternet alışveriş sözleşmesinde kritik detay 'Önce onlara bakmalı'

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Çukurova Uluslararası Havalimanı 1 yılda 5,1 milyon yolcuya hizmet verdi

Çukurova Uluslararası Havalimanı 1 yılda 5,1 milyon yolcuya hizmet verdi

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.