İstanbul depremini değerlendirip orayı işaret etmişti: 1 ay önceden bilmiş! Üşümezsoy'un o sözleri Sındırgı depremi sonrası yeniden gündem oldu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde ondan fazla bina yıkıldı. Sındırgı'da yaşanan depremin ardından, yaklaşık bir ay önce deprem olması beklenen yerler arasında Sındırgı'yı işaret eden Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un sözleri yeniden gündem oldu.

İSTANBUL DEPREMİNİN ARDINDAN SINDIRGI'YI İŞARET ETMİŞTİ

İstanbul'da yaşanan depremin ardından değerlendirmeler yapan Üşümezsoy, deprem olması muhtemel bölgeler arasında Sındırgı'yı işaret etmişti. Üşümezsoy, katıldığı programda şu ifadeleri kullanmıştı;

"Deprem olması beklenen bölgeler var. Simav ve hemen kuzeyinde Uşak'a doğru, batısında Balıkesir Sındırgı ve kuzeyde Emet var. Oralarda deprem olabilir. Simav'da da 5 şiddetinde deprem olmuştu. Oralar aktif bölgeler."

DEPREM UZMANI ÜŞÜMEZSOY'UN SINDIRGI TAHMİNİ GÜNDEM OLDU

Balıkesir'in Sıngırgı ilçesinde yaşanan ve büyük korkuya sebep olan 6.1'lik sarsıntının ardından Üşümezsoy'un Sındırgı tahmini yeniden gündem oldu. Çok sayıda kullanıcı, deprem uzmanı Üşümezsoy'un Sındırgı'dan deprem beklendiğine ilişkin açıklamasına yorum yaptı.