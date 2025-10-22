FİNANS

İstanbul Havalimanı Sydney Havalimanı ile kardeş havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı ile Avustralya'daki Sydney Havalimanı arasında "Kardeş Havalimanı" anlaşması imzalandı.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, iki havalimanı arasındaki yolcu ve kargo trafiğini artırmak, hava hizmetlerini geliştirmek ve destinasyon tanıtım faaliyetlerini ortaklaşa yürütmek amacıyla stratejik işbirliği yapıldı.

"Kardeş Havalimanı" anlaşması kapsamında taraflar, rota geliştirme, karşılıklı destinasyon tanıtımı ve bilgi paylaşımı gibi alanlarda birlikte çalışacak.

İşbirliği çerçevesinde iki havalimanı yıllık düzeyde yönetim toplantıları ve gerektiğinde atölye çalışmaları veya seminerler düzenlemenin yanı sıra ticari açıdan hassas olmayan verileri ve en iyi uygulamaları paylaşarak bilgi alışverişinde bulunacak.

Yeni ve ek hava hizmetlerinin geliştirilmesini teşvik eden protokol kapsamında, ortak pazarlama ve tanıtım faaliyetleriyle İstanbul ve Sydney destinasyonlarının bilinirliği artırılacak.

Türkiye'nin, Avustralya kıtası pazarındaki konumunu pekiştiren bir adım olarak değerlendirilen anlaşma, İstanbul ve Sydney arasındaki turizm, ticaret ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesine de katkı sağlayacak.

Sydney Havalimanı ile yapılan ortaklık, İstanbul Havalimanı'nın, haziran ayında ABD'deki Chicago O'Hare Uluslararası Havalimanı (CDA) ile imzaladığı "Kardeş Havalimanı" anlaşmasının ardından bu kapsamdaki 10. işbirliği oldu.Kaynak: AABu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

