Zam az yapıldı ama talep azaldı! Vatandaşın tercihi değişti

Kurban kesimlerinde sıkça tercih edilen Sürmene bıçaklarında satışların önceki yıllara göre gerilediğini ifade eden ustalar, siparişlerdeki düşüşün atölyelerdeki üretim temposuna da yansıdığını dile getirdi. İlçedeki atölyelerde üretim sürerken, beklenen bayram yoğunluğunun oluşmaması dikkat çekti.

ALMAK YERİNE BİLETİYORLAR

Coğrafi işaretli Sürmene bıçağının satışını yapan Mümin Yılmaz, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala önceki yıllara kıyasla bu yıl ilginin daha düşük olduğunu söyledi. Yılmaz "Bu sene yaklaşan Kurban Bayramı öncesi önceki yıllar gibi bıçağa ilgi yok. Son bir hafta içerisinde ilginin arttığını görebiliyoruz. Bıçak biletmeye gelen sayısı daha fazla oluyor. Yeni bıçak almaktansa bıçak biletmeye gelenler daha fazla. Bıçak fiyatlarında geçen yıl ile bu yıl arasında çok fark yok. Kesim bıçağı 600 TL'den başlıyor, 2 bin 500'e kadar çıkabiliyor. Sürmene bıçağını ustası, çeliği, yapılışı diğer bıçaklardan ayırıyor" dedi.



“BIÇAĞI YANLIŞ KULLANIYORLAR”

Vatandaşların bıçak kullanımında sık hata yaptığını belirten Yılmaz, "Birçok kişi bıçağı yanlış kullanıyor. Sebze bıçağını et ürünlerinde kullanıyorlar. Bıçağı donmuş ete veya yağa vurduğunuz zaman sıkıntı oluyor. Bulaşık makinesine atılmaması lazım. Bıçağı su ile silerek temizlemek lazım. Sürmene bıçağı en çok aranan ve istenen bıçak oldu. Sürmene bıçaklarının saplarında artık biraz daha ahşap ürünlerinden çıktık. werzalit yapmaya başladık. Werzalit yanmıyor, kırılmıyor ve mikrop tutmuyor. Ahşabın suya temas ettiği anda deforme olması daha çabuk oluyor" şeklinde konuştu.



OCAKTA DÖVÜLEREK YAPILIYOR

Sürmene bıçağındaki el işçiliğinin önemine dikkat çeken Yılmaz, şu şekilde konuştu:

"Keskinliği ile bilinen Sürmene bıçağına özellikle Kurban Bayramı'nda dikkat etmeleri gerekiyor. El işçiliği ile üretilen bir bıçak. Tamamen ocaklarda dövülüyor. Burada usta farkı da oluyor. Fabrika üretimi bıçak satmıyoruz. El işçiliğinin kalitesi çok farklı oluyor. Yabancı turistlerinde ilgisini çekiyor. Buraya gelenler illa ki eşine, dostuna hediyelik bir bıçak alıp gidiyor. Her ilin bir ürünü meşhursa Trabzon'un da Sürmene bıçağı meşhur"



