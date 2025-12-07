İstanbul için 'yeni ilçe' iddiası! Adı bile belli: "Yenişehir"

İstanbul için yeni ilçe iddiası gündem oldu. 39 ilçesi bulunan İstanbul'da bu sayının 40'a çıkacağı öne sürüldü. İstanbul Havalimanı’nı da içine alan bölgeye 'Yenişehir' adı verileceği aktarıldı. İlk etapta 15 mahallenin, yeni ilçenin sınırlarında olacağı belirtildi.

Sözcü'de yer alan habere göre; Arnavutköy, Başakşehir, Bahçeşehir ve Hadımköy hattında kalan alanın nüfus artışı, altyapı yatırımları ve ulaşım projeleri nedeniyle yeni bir idari yapıya dönüştürülebileceği belirtildi.

Söz konusu bölge için yıllardır “Yenişehir” adının kullanıldığı, teknik planlamalarda da bu ismin öne çıktığı aktarıldı. Yenişehir’in kurulması halinde ilçe sınırlarının yeniden düzenleneceği ve mevcut ilçelere bağlı bazı mahallelerin bu yeni yapıya devredilebileceği belirtildi.

HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

İlk etapta ilçeye dahil edilecek olan mahalleler arasında; Boyalık, Yassıören, Dursunköy, Sazlıbosna, Şamlar, Baklalı, Çilingir ve Hacımaşlı'nın bulunduğu iddia edildi. İddia ile ilgili olarak şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadı